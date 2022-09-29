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滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股

股樓投資 18:35 2022/09/29

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美國大手加息，導致人民幣等亞洲貨幣走弱，拖累恒指下跌至自2011年以來的最低水平。滙豐環球研究亦調整恒指預測，把恒指今年底目標由23810點下調至19110點，明年底目標為22470點。該行同時把國指今年底目標，由8470點下調至6510點。滙豐形容，市場情緒起落甚大，惟並非完全充斥負面因素。該行又認為內地經濟難以和日本在90年代時出現收縮相提並論，皆因前者GDP增長勢頭仍然強勁，並且推行較佳的產業政策。

恒生投資料美元指數或升至120 恒指尋底或探16500點  詳情請看【下一頁

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

不過，該行仍然維持港股「增持」評級，並且看好多個各具正面動力支持的板塊，包括盈利增長勝預期的科網股，具國策概念的再生能源股，在行業整合潮下突圍的內房股和受惠人口結構轉變的消費股。

除了滙豐，美銀亦看好個別港股，可潛在受惠綠色經濟政策及經濟重啟，當中有7隻港股榜上有名。

【內銀股】招行旗下招商永隆保險 獲招商局保險增資及轉讓業務  詳情請看【下一頁

美銀最新看好投資主題股：

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撰文 : 李尚毅

粵海投資（00270） 港股

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