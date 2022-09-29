【稅貸戰2022】中銀香港推稅貸　實際年利率低至1.68%兼享現金回贈3500元

稅貸戰開鑼，有別於以往中小行率先推稅貸，今次卻由大行打響頭炮。中銀香港 （02388） 宣布推出稅貸，由即日（9月29日）起至今年10月31日，客戶經電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，可享實際年利率低至1.68%、豁免全期手續費及3,500元現金回贈。

該行指，分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達400萬元或月薪18倍（以較低者為準），提供最多60個月的彈性還款期供選擇。客戶可每月定額還款。

指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請分期「易達錢」稅貸，以成功提取貸款金額100萬元，每月平息0.0754%、零手續費及還款期12個月計算，實際年利率為1.68%。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，分期「易達錢」稅貸為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助其在息口趨升情況下輕鬆應付各項財務需要。她指該行積極推行無紙化的網上貸款，截至今年9月中，該行電子渠道辦理的私人貸款金額按年升逾三成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於線上辦妥。

翻查資料，該行去年11月曾公布進一步推出稅貸優惠，指定期間成功批出12期並提取300萬元或以上貸款的客戶，可獲提供低至1.25%實際年利率，並豁免全期手續費。然而，加期周期下，目前各年期港元拆息已相較去年同期分別高出介乎1至4厘。該行今公布的最優惠稅貸息率，亦遠低於今日1年期港元拆息報4.35417厘。

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編輯：胡學能