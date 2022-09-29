  • 29°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【稅貸戰2022】中銀香港推稅貸　實際年利率低至1.68%兼享現金回贈3500元

Hot Talk 16:40 2022/09/29

分享：

分享：

稅貸戰開鑼，有別於以往中小行率先推稅貸，今次卻由大行打響頭炮。中銀香港 （02388） 宣布推出稅貸，由即日（9月29日）起至今年10月31日，客戶經電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，可享實際年利率低至1.68%、豁免全期手續費及3,500元現金回贈。

該行指，分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達400萬元或月薪18倍（以較低者為準），提供最多60個月的彈性還款期供選擇。客戶可每月定額還款。

指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請分期「易達錢」稅貸，以成功提取貸款金額100萬元，每月平息0.0754%、零手續費及還款期12個月計算，實際年利率為1.68%。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，分期「易達錢」稅貸為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助其在息口趨升情況下輕鬆應付各項財務需要。她指該行積極推行無紙化的網上貸款，截至今年9月中，該行電子渠道辦理的私人貸款金額按年升逾三成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於線上辦妥。

翻查資料，該行去年11月曾公布進一步推出稅貸優惠，指定期間成功批出12期並提取300萬元或以上貸款的客戶，可獲提供低至1.25%實際年利率，並豁免全期手續費。然而，加期周期下，目前各年期港元拆息已相較去年同期分別高出介乎1至4厘。該行今公布的最優惠稅貸息率，亦遠低於今日1年期港元拆息報4.35417厘。

相關文章：

【稅貸戰2022】上商專家指加息周期 稅貸息將「加價」

【香港加息】富邦香港、交銀香港加最優惠利率12.5點子　至少17家銀行加P　一表看清各行詳情

【香港加息】發鈔行「紅簿仔」戶口利率脫零息時代

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
稅務貸款 拆息 港股 港元 香港 金融 中銀香港（02388）

上一篇文章

【友邦1299】友邦推AIA「癌症全方位保障3」系列　設預防及早期篩查賠償

下一篇文章

【慈善活動】信和集團和黃廷方慈善基金聯同港大醫學院　為1萬名長者提供心理介入及行為指導服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長實1113】長實高開逾2%　將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元
【長實1113】長實高開逾2%　將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元
【恒指夜期+ADR】期指結算日夜期先挾升415點　阿里美股撲80港元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】期指結算日夜期先挾升415點　阿里美股撲80港元（不斷更新）
【美股期貨】美滙債息大反彈　英鎊及歐元再瀉　道指期貨跌逾200點（不斷更新）
【美股期貨】美滙債息大反彈　英鎊及歐元再瀉　道指期貨跌逾200點（不斷更新）
【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴　緊急出手免債市斬倉推高債息　長債息即跌近1厘（第三版）
【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴　緊急出手免債市斬倉推高債息　長債息即跌近1厘（第三版）
【港股市況】阿里巴巴升近3%、滙豐反彈1%力撐　恒指期結日倒跌85點、17000點暫見支持（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升近3%、滙豐反彈1%力撐　恒指期結日倒跌85點、17000點暫見支持（不斷更新）
【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款