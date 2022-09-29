【大行報告】瑞信重申阿里巴巴為行業首選 惟下調目標價至147元

恒指周四（29日）高開低收險守17000點，收報17119點。阿里巴巴（09988）將於11月公布2023財年截自今年9月底的第二財季業績，瑞信預計其收入按年增長3%，比起同行有更多成本優化空間。該行重申公司為行業首選，惟將其目標價下調至147元。阿里巴巴周四收報76.85元，升幅2.9%。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

瑞信指由於疫情反彈，預計阿里截至9月底止次財季收入按年增長3%至2,070億元人民幣，料調整後EBITA錄332億元，高出市場預期13%。該行認為，成本控制帶來的持續強勁盈利尚未反映在市場預測。該行亦指，與同行相比，阿里巴巴的市場份額損失正在緩和，亦有較大的成本優化空間，其盈利亦因利潤率上升而恢復增長。

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行重申阿里巴巴為行業首選，但料短期內集團股價並非受基本面，而更多是受到內地市場情緒影響。該行將公司2023至2025各財年盈測上調2%至3%，並將其目標價161元下調至147元，評級「跑贏大市」。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤