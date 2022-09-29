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【大行報告】瑞信重申阿里巴巴為行業首選 惟下調目標價至147元

股樓投資 16:40 2022/09/29

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恒指周四（29日）高開低收險守17000點，收報17119點。阿里巴巴（09988）將於11月公布2023財年截自今年9月底的第二財季業績，瑞信預計其收入按年增長3%，比起同行有更多成本優化空間。該行重申公司為行業首選，惟將其目標價下調至147元。阿里巴巴周四收報76.85元，升幅2.9%。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

瑞信指由於疫情反彈，預計阿里截至9月底止次財季收入按年增長3%至2,070億元人民幣，料調整後EBITA錄332億元，高出市場預期13%。該行認為，成本控制帶來的持續強勁盈利尚未反映在市場預測。該行亦指，與同行相比，阿里巴巴的市場份額損失正在緩和，亦有較大的成本優化空間，其盈利亦因利潤率上升而恢復增長。

 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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該行重申阿里巴巴為行業首選，但料短期內集團股價並非受基本面，而更多是受到內地市場情緒影響。該行將公司2023至2025各財年盈測上調2%至3%，並將其目標價161元下調至147元，評級「跑贏大市」。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 港股 阿里巴巴－SW（09988）

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