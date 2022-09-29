【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」

曾於1992年協助索羅斯（George Soros）成功狙擊英鎊的著名對沖基金經理Stanley Druckenmiller表示，今年一直在沽空股票，而美國聯儲局的緊縮貨幣政策，明年將會把美國經濟進向比預期更大的衰退，「預期是明年底經濟出現硬著陸」，但亦不排除緊縮貨幣政策會導致可能出現比經濟硬著陸更糟糕的事情，但這不是其基本預測。

「為何不排除更很糟糕的事情？現時我們正由量化寬鬆進入量化緊縮，你可以看一下流動性情況。」

問題根源在於美國持續了十年的量寬及零息政策

Stanley Druckenmiller指，如果2023年沒有發生衰退，他才會感到驚訝，目前問題根源在於美國持續了十年、總值30萬億美元的量化寬鬆及零利率政策，造成資產泡沫，故聯儲局應更早停止寬鬆貨幣政策。他指出，現時要解決通脹問題比1980年代時更棘手，因為當年的槓桿率未有現時般那麼高，而且以往也未有經歷過資產泡沫情況，坦言不清楚利率要升至甚麼水平才能解決通脹問題。

環球金融市場今年來大幅震盪，Stanley Druckenmiller稱，所有推動牛市的因素不僅已經停止，而是正在逆轉，「我們正處於大麻煩（We are in deep trouble）」，隨後十年金融市場可能陷入停滯。他認為聯儲局必須處理通脹問題，但擔憂當局未必能達成目標。

組合短倉比例升至20%

標普500指數今年已下跌逾20%，陷入技術性熊市。Stanley Druckenmiller表示自己一直在做空股票，1月5日以來其投資組合的短倉比例從0%升到了20%，在滙市以及美國、英國和歐洲的利率上也有獲利。

他預測，股市未來十年的點數水平將與目前相若，但仍有獲利空間，又表示看好生物科技行業發展。他補充，如果市場對央行的不信任度增加，加密貨幣可能會受益。

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編輯：葉志偉