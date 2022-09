【玩樂好去處】新城市廣場6萬呎娛樂體驗專區 「Play Park 」9.30起試業 大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店進駐 元祖級主題遊樂場「歡樂天地」快登場

最近不少商場也推出全新玩樂設施吸客,其中新城市廣場全新兩層6萬呎娛樂體驗專區 「Play Park 」,也於周五(30日)起試業,佔地 60,000 平方呎,獲多家主打娛樂體驗的商戶承租,最矚目的包括新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」的首間海外旗艦店,此外,元祖級主題遊樂場「歡樂天地」也將於今年內登場。

以上「Play Park 」為新城市廣場斥資高達 1.5 億元打造的全方位沉浸式綜合親子娛樂體驗新國度 ,其餘特色租戶包括兒童體驗平台「Yum Me Play」全港首家實體店、陶泥創藝工作坊「Artco Sumo」、文青至愛「0.9144M」、以科學加品德為定位的「小小科學超人 Little Scientists」 、全球最大網絡密室逃脫品牌「LOST」、 The White Box Creative Space by Little Prince Art、柏斯音樂及 YD Taekwondo ,也於本周五率先登場。其餘租戶也將於今年內登場,包括由藝人蘇麗珊主理的「Shh Massage」、啟發兒童創意的「The Monster Lab」及致力培養小孩「美」與「術」的「Art Art Hand 小手美作」等,將陸續於今年第四季全面開幕。

此外,新城市廣場也正為5樓室外空間進行翻新,並打造為吸引一家大小的互動樂園,預計於 2023 年暑假開幕,使商場成為親子家庭客的好去處,並進一步鞏固新城市廣場作為新界東娛樂零售體驗 (Retailtainment) 新熱點之優勢。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示:「Play Park 的總投資額高達 1.5 億元,是新城市廣場首個主打『全年齡』娛樂體驗式消費概念的先導項目,它匯聚了海外及本地頂尖親子文青休閒體驗式品牌,透過提供遊戲、運動探索、角色扮演、音樂藝術、身心治癒等多元化的玩樂及玩味經歷,打造嶄新的沉浸式娛樂體驗,大大提升顧客的互動性及參與度,突破了商場單純作為線下銷售商品平台及單向式向消費者提供商品的框架,相信將大受家庭客及文青歡迎。」

她續稱,受惠於消費券的發放及 Play Park 連串開業推廣,預料新城市廣場 10 月份的人流及營業額將按年上升12%及15%。



新城市廣場將斥資 300 萬元推廣費策動連串推廣優惠,當中「消費FUN FUN 賞」除了讓顧客在 Play Park 開業推廣期內透過累積電子印章賺取獎賞,兌換價值320元的一田現金券、美食券及精美禮品外,累積消費最高的Big Spender 即獲2,000元商場購物禮券。

隨著政府第二期消費券於 10 月 1 日派發,新城市廣場在 Play Park 試業同期將乘勢送出逾4,000萬元商場電子禮券,更與 HomeSquare 聯手推出雙重幸運大抽獎,送出總值700萬元豐富禮品,包括價值 40萬元的BMW 名貴房車、按摩椅、Dyson 家電及名貴手錶等豐富禮品。



踏入 10 月份,新城市廣場將夥拍新地旗下 7 大商場舉辦「好賞同遊」推廣,將推出一系列食、買、玩優惠,除了憑指定消費金額即賞 Play Park 及場內指定商戶的電子禮券外,在 10月1日至16日期間在場內使用消費券的朋友更可額外獲得回贈逾12,000元驚喜禮遇及體驗,如帝逸酒店 Alva House 道地的《回味香港情懷》自助餐、帝都酒店櫻田《昼午鐵板燒定食》、Dyson 頭髮護理及全港獨家造型體驗、TomFord, MAC, Bobbie Brown 彩妝服務 及 Jo Malone London 、Origins 體驗工作坊等。

責任編輯:陳詠妍