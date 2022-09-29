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【慈善活動】信和集團和黃廷方慈善基金聯同港大醫學院　為1萬名長者提供心理介入及行為指導服務

Hot Talk 16:31 2022/09/29

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【慈善活動】信和集團和黃廷方慈善基金聯同港大醫學院　為1萬名長者提供心理介入及行為指導服務

信和集團和黃廷方慈善基金聯同香港大學李嘉誠醫學院、社福機構及非牟利機構合作，宣布展開為期兩年的「耆青連心樂融融計劃」，超過1,000名護理學院學生為長者提供心理介入和行為指導服務，並引入電子健康素養的概念，助長者在生理、心理及社會適應等三方面應對疫情及關顧自己的健康。計劃預期為1萬名長者提供服務，首階段試行服務將於今年11月率先展開。

信和集團和黃廷方慈善基金合共捐出1,000萬元

是次計劃由信和集團和黃廷方慈善基金合共捐出1,000萬元，港大醫學院護理學院與11家社福機構及非牟利機構共同策劃服務範圍，針對65歲或以上長者的需要，結合有關護理學學士及碩士課程內容，設計適合長者應用的電子資訊平台及手機應用程式。

護理學院學生將會定期以上門探訪、電話問安及關懷訪視形式，與長者建立關係及推動有關身體健康的溝通及對話，同時提供抗疫貼士、身體健康評估、心理及健康生活教育等服務，以便及早識別並提供適時支援，未來更會舉辦各類社區活動，鼓勵長者培養良好嗜好，擴大社交圈子，務求為其生活帶來行為和心理上的改變，有系統地促進長者的身心健康。

研發專為長者設計有關健康福祉的網上平台

是次計劃特別加入應用行動健康的概念（Mobile Health；mHealth），研發專為長者設計有關健康福祉的網上平台，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊、訓練、遊戲及影片，提高他們興趣，藉此培養長者電子健康素養（eHealth Literacy）的能力。

是次計劃的社福機構夥伴包括香港仔坊會社會服務、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、九龍樂善堂、循道衛理中心、鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會、香港聖公會福利協會有限公司、基督教聯合那打素社康服務，以及香港基督教女青年會。

相關文章：【可持續發展】信和聯同海洋公園及archiREEF推「活化珊瑚行動」　料3年內重建20平方米人工珊瑚礁

相關文章：【可持續發展】信和可持續目標加碼　今年攻3重點　每年審視策略 「需貼地實行」

編輯：陳韻妍

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