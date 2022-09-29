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印度擬為電腦生產商提供巨額獎金 吸引蘋果華碩進駐投產

環球社會熱點 17:03 2022/09/29

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蘋果（Apple）早前正式宣布在印度生產iPhone 14，印度趁機大力吸納外資設廠生產科技產品。外媒引述消息人士指，印度政府計劃提高對平板及手提電腦生產商的獎金，包括為每位合資格生產商提供高達450億盧比（43億港元）資助。

卓慧思傳再遭逼宮 英保守黨議員要求炒財相關浩霆 【下一頁】

美媒取得印度政府文件顯示，政府計劃向每位合資格電子製造商，提供多達450億盧比（約43億港元）獎金。外資企業需要從2021年3月起計，5年內在印度投資70億盧比（約6.7億港元）；獎勵規模將取決當地採購零部件的情況，可能高達相當於產品銷售額的6%。

消息人士指，新措施是為吸引蘋果、戴爾（Dell）及華碩等高科技企業進駐或擴大生產，冀提高國內平板及手提電腦產量，使印度長遠成為電子產品出口大國。

法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批 【下一頁】

消息指，聯邦技術部已將經修訂後計畫提交予業內高層進行諮詢，可能率先為每間企業提供超過5億美元（約39億港元）資助，當局正說服蘋果在當地生產 iPad。

印度去年啟動一項價值735億盧比（70.4億港元）補貼計劃，以加強本地製造業、提高電子產品出口。但由於措施規模較小，對企業來說未能成為重大誘因。

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責任編輯：郭麗明

 

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