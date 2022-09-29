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【國泰293】國泰與有光科技合推AI聊天機器人　可應對查詢航班狀態、更改訂位

Hot Talk 16:25 2022/09/29

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【國泰293】國泰與有光科技合推AI聊天機器人　可應對查詢航班狀態、更改訂位

國泰 （00293） 與本地語言AI公司有光科技（Fano Labs）合作，推出先進對話式AI，以提升數碼客戶體驗 。國泰連跌兩日，今日再跌1.7%，報8.34元。

國泰近年引進的新科技包括AI聊天機器人，讓乘客和貨運客戶查詢航班狀態、更改訂位和網上購物時，能夠即時收到回覆。公司現就對話式AI制訂發展藍圖，利用最先進的語言AI技術進一步優化顧客的數碼體驗。是次與有光科技合作開發的全新對話式AI，將有效提高其聊天機器人的工作效率，針對客戶查詢提供更精準的回覆。

隨著旅遊需求回升，國泰預計客戶服務的通話和聊天流量將有所增加。其中，就計劃疫情後的旅遊查詢更於過去數月內迅速增長。另外，國泰留意到客戶溝通模式上的轉變，相比傳統的客戶服務熱線，客戶現時傾向轉用WhatsApp和微信等數碼渠道，以獲得即時回覆。隨著國泰繼續恢復更多航班運力，其數碼渠道最近幾個月的使用率每月增長達10%至20%。

縮短AI系統學習週期至兩周內

為了應對這些挑戰，國泰和有光科技開發市場上首個「對話式AI訓練平台」（訓練平台），成功利用AI技術訓練聊天機器人。訓練平台利用Callinter（有光科技產品）分析機器人與客戶的所有互動，包括語音通話、即時聊天、微信和WhatsApp對話，自動將這些數據分成不同類別作進一步處理，及由專人批核後，交由聊天機器人學習。

國泰預期新系統能將訓練聊天機器人所需的時間縮短一半，意味四至六周的常規學習週期將縮短至一至兩周。另外，平台能夠收集更多訓練數據，並提高其探索新領域的能力，有助提升聊天機器人回覆的準確性。

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編輯：姚卓然

 

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