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【人民幣走勢】中外資專家鬥牛 睇人民幣今年底重上6.8

16:36 2022/09/29

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中外資專家齊料今年底人民幣或重上6.8。

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人民幣屢創新低，昨天（9月28日）失守7.2大關，離岸價（CNH）乍現7.2675的史上新低，在岸價（CNY）在亞洲收報7.2458，創2008年以來14年低位；但其後中央警告勿投機客勿追漲殺跌後，在岸價的夜盤曾應聲反彈，終收報7.202。而在岸價今午（29日）升穿7.2水平，暫報7.1951。

人行一個月內兩度出招維穩，昨天（28日）起人行將遠期售滙業務的外滙風險準備金率，從零上調至20%。另外，9月15日，卻下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由8%調低至6%。中央孖招齊發，更警告炒家久賭必輸，勿賭單邊貶值，冀痛擊淡友的沽空成本。

不過，在美元獨強下，今年人民幣已急挫逾一成，滙豐（HSBC）料今年底人民幣低見7.2，花旗更料貶至7.3才見底；惟中歐資大好友仍相信人民幣將逐漸止跌喘穩，今年底可重上6.8，由現水平約有5%潛在升幅。

ING（荷蘭銀行）大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，暫維持在岸價今年底見6.8的預測，因料美國加息於年尾開始漸放緩。中資滙市名家也不約而同「鬥牛」，估計離岸價重上6.8。

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不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，未來3個月、半年及1年料人民幣低見7.15，兩年長期目標為6.5。

廖嘉豪剖析，人行的舉措或再一次希望限制人民幣貶值的步伐，冀創造滙價雙邊波動，但不是為改變人民幣弱勢。整體人民幣或仍繼續向淡，主因是海外政策收緊了內地的出口，中國外貿易預期會惡化，以及經濟偏弱。在美元強勢及人行寛鬆的情況下，人民幣兌每美元短線有機會跌至7.3。

華僑銀行經濟師謝棟鉻指，美滙指數衝破113新高，適逢英鎊於周一（26日）崩盤，日圓又罕見干預。周一人民幣中間價自兩年來再突破7，人行又出手上調遠期售匯風險準備金，重啟了2015年的逆周期措施。然而，中美利差可能將再次擴大，人民幣掉期率的大幅下滑，將使得人幣空頭成本較以往更低，或許弱化近期政策的有效性。

光大證券國際環球巿場及外匯策略師黄俊能表示，美元兌離岸人民幣在今年餘下時間的低位估計為7.2，年底目標價料重上6.8；但須留意短線壓力未減，且要緊盯7.2的心理關口。

黃俊能拆解，人民幣近期回軟，主要受美元因繼續進取加息而維持強勢，其它外幣都跌至以10年計的低位。雖然人幣表現較為穩定，但無可否認下跌的壓力愈來愈大，但相信於7.2水平將見較大支持，此乃2019年及2020年的雙頂、以及2015年811匯改後最低水平。

官媒：人民幣不會持續快速貶值、美元「他強任他強」【下一頁

黃俊能認為，中國基於貨幣政策較為穩定，支持經濟的方針明確，基本面較其他國家穩健，有利資金流入人民幣資產，所以預期人幣於年尾開始漸見較大支持，有望重回6.8水平。此外，基於預期人民幣表現應會較其它貨幣的波動性較低，而中線更有一定的上升潛力，整體表現會較優勝，當接近7.2水平，建議散戶開始分段吸納，作為中線部署。

放眼短線，華僑永亨銀行經濟師姜靜料，未來兩周離岸人民幣的上落區間介乎6.95至7.3，若人幣追跌幅度過大，料中央或作直接干預。

姜靜補充，人民幣雖波動，但國際化未有停步。人行剛發布2021人民幣國際化報告。2021年人民幣跨境收付金額同比增長29%，2022年上半年同比增長15.7%。內地與新加坡的人幣跨境收付金額佔總額的11.3%，排名第二，僅次於香港的48.6%的份額。

華僑銀行的謝棟鉻說，人民幣在雙向直接投資以及大宗商品定價中使用率也愈來愈高。其中，人民幣跨境收付對外直接投資和外資直接投資，分別同比增長56.2%和50.7%。而2021年原油、鐵礦石、銅、大豆等主要大宗商品貿易跨境人民幣收付金額同比增長42.8%。

謝棟銘表示，對於2021年9月啟動的中國與印尼本幣結算機制，今年上半年共辦理結算27.7億元。人行表示將繼續深化與東盟國家和周邊國家貨幣金融合作，並尋求新的本幣結算機制。

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特約記者：曾桂芬

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