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【旅遊保險】虛銀livi bank與中銀集團保險合推旅保　涵蓋新冠導致行程取消延誤

Hot Talk 16:23 2022/09/29

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虛銀livi bank與中銀集團保險合推旅保。

虛擬銀行livi bank與其主要股東中銀香港的聯屬機構中銀集團保險，合推「現在遊」旅遊保障計劃，是livi bank首次推出旅遊保險。livi bank指，計劃是為疫情下出遊的客戶而設，保障範圍覆蓋行程取消，包括因新冠病毒而導致的行程取消和延誤，亦會覆蓋醫療費用。

「現在遊」計劃提供「現在遊 Lite」及「現在遊 Plus」兩種旅遊保障級別。標榜保費低至每日9元、高達240萬元人身意外雙倍賠償、為第二名及以後子女及寵物提供免費延伸保障，以及提供危險活動和汽車租賃保障等。

客戶可經由livi手機應用程式投保。由即日起至2022年12月31日投保，可享65折優惠。

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記者：余倩敏

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