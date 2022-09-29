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【制裁俄羅斯】俄羅斯熱門社交App遭下架　蘋果：應英國制裁要求

科技 17:30 2022/09/29

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國際間與俄羅斯的制裁風波仍然持續，繼俄羅斯全面禁用社交媒體Facebook和Instagram，以報復西方科企的制裁後，蘋果（Apple）近日加入反擊戰圈，將俄羅斯主要社交媒體服務供應商VKontakte（VK）的應用程式從App Store下架，包括俄羅斯熱門社交應用程式VKontakte。

【聯手拒絕】印度要求廠商支援自家衛星導航系統　蘋果、三星及小米齊反對

綜合外媒報道，由於英國政府在周一（26日）對俄羅斯實施新一輪的制裁，為回應當局要求，蘋果已將被視為Facebook替代品的俄羅斯社交應用程式VKontakte，從App Store下架。由VK開發的其他應用程式，如 Mail.ru、VK音樂和Youla分類廣告亦不能幸免。

及後，蘋果承認相關消息屬實，並強調一切行動皆依國際法而行。該企發言人Adam Dema補充，相關應用程式的開發者帳戶已被停用，不論iOS裝置用家身處何處，都無法再從任何App Store下載到這些應用程式。

對此，VK在其官網發聲明指，儘管其應用程序「已被蘋果屏蔽」，但已經下載那些應用程式的用戶仍可繼續使用，且可以通過桌面和移動瀏覽器使用。日後，該企仍會「繼續開發和支援iOS版的應用程式」，但通知和付款可能存在問題。

與VK關係非淺　VKontakte曾是iPhone預設App

值得一提的是，俄羅斯有一項法律要求科企在該國銷售的移動裝置上，預先安裝俄羅斯製造的應用程式。蘋果亦曾因此在出售至俄羅斯的iPhone裝置上，添加一個畫面，向用家展示可供下載且來自俄羅斯公司的應用程式列表，當中便包括了來自VK的社交媒體、電子郵件客戶端和數碼助理應用程式。

【蘋果動向】蘋果先買後付服務Apple Pay Later　或延於2023年春季推出

【蘋果新品】AirPods Pro 2另類「彩蛋」　鐳射刻印可直接於連接介面顯示

責任編輯：殷凱怡

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