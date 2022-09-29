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【英鎊危機】英倫銀行前行長卡尼：英國減稅方案損害英倫銀行抗通脹努力　並引起金融市場混亂

宏觀解讀 16:05 2022/09/29

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【英鎊危機】英倫銀行前行長卡尼：英國減稅方案損害英倫銀行抗通脹努力　並引起金融市場混亂

英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）批評英國新政府的減稅方案，認為會損害英倫銀行對抗通脹的努力，並引起金融市場混亂。英國財相關浩霆上周公布減稅方案，英鎊急跌，英國債息急升，英倫銀行被迫緊急入市買債。

拜登據報透過IMF向英國政府施壓　促卓慧思重新評估其減稅計劃【下一頁】

卡尼接受BBC訪問時表示，不幸的是，在環球經濟及金融市場均處於艱難的境況下，英國政府推出這樣的預算方案，與英倫銀行的政策目標相違背，結果導致金融市場劇烈波動。

達里奧狠批英國政府不稱職　斥減稅方案無考慮金融市場反應【下一頁】

英倫銀行致力將通脹控制於2%水平，但物價飛升速度是40年來最快，迫使英倫銀行需要加息壓抑通脹，但自英國新政府公布小型財政預算案後，部分經濟師相信英國利率上升的速度會更快，而且升至更高水平，或達至6厘。

卡尼稱，英國政府致力推動英國經濟快速復甦的方向正確，但其將目標放在未來，市場因此對短期公共財政壓力感困惑，而且英國財政部預算責任辦公室（OBR）沒有對財政預算進行評估，亦令投資者產生憂慮，故此讓財政預算案受獨立的專家審查是相當重要的。

相關文章：【英鎊危機】英倫銀行連續13日買債救英鎊　首日買入10億英鎊債券、長債息即跌1厘

相關文章：【英鎊危機】摩根資管許長泰：關注英倫銀行11月議息會議、料加息1.25厘　息口上升料令英國樓價受壓

編輯：陳韻妍

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英鎊 宏觀分析 財政政策 貨幣政策 減稅 卡尼 加息 英國 財政預算案 英倫銀行

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