【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打

▲ 集友把7天年息享6厘的冠絕全城息率順延至年底。

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10月未開局，港元定期存款的搶存戰已開打，今天（9月29日）暫有兩行出擊，包括集友4招齊發，先把冠絕全城的7天短存享6厘高息王，原本於明天（30日）屆滿的截止期，現順延至今年底；又連推3個新資金定存優惠，分別為：98天享3.3厘年息、168天享3.5厘年息、以及288天享3.7厘年息，起存金額齊為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶，須全新資金，分行渠道開立，推廣期至10月27日，但額滿即止。

這是繼渣打香港 （02888） 以來，第2間港銀提早開打吸存戰；渣打於本周二（27日）加半年期港元定存年息0.2厘至2.6厘，且把優惠從9月底推遲至10月底。

專家指，業界因季結在即齊搶息，且憂慮本港走資陰霾再現，畢竟相隔個半月，金管局周三又再接錢19.39億元，令銀行總結餘於將降至1233.26億元；自5月以來至今累計走資逾2150億元。

此外，南商慶祝國慶73周年，今天推138天港元定存享3.3厘年息，238天有3.6厘年息，門檻1萬元的新錢，但需身份證號碼有兩個指定號碼才享最高息，至10月26日止。

事實上，繼上周已多達16間大小銀行搶乘加息尾班車，今個星期是壓軸周，至今逾10多間業界猛加息，最吸睛的是滙豐（HSBC）於於本周二全面提高定存息率，也是9月份以來第3度發功。

如以發鈔行的港元定存息比併，3個月期年息方面，中銀香港 （02388） 以1.8厘居首，滙豐於周二（27日）上調0.2厘，新息率至1.7厘，渣打香港 （02888） 為0.9厘。半年期年息方面，渣打也於周二加0.2厘至2.6厘，跑贏中銀的2.5厘，滙豐則提高0.3厘至2.2厘。1年期息率以渣打的2.8厘稱王，險勝中銀的2.7厘，滙豐加0.3厘至2.5厘。

計及中小行的港元定存息，目前3個月期年息，富邦以3.1厘續問鼎榜首，但長息榜已非由台資行獨霸。半年期年息方面，信銀國際於周二加0.2厘至3.6厘，取代富邦的3.5厘，一躍晉級冠軍。1年期息率呈雙冠王，信銀國際勁加0.4厘，跟富邦的3.7厘看齊而居首。

順帶一提，眾安（ZA Bank）正式開業兩年半，公司今天指，已躋身為目前唯一同時提供銀行、保險及投資服務的虛擬銀行，致力打造一站式數碼理財體驗。ZA Bank行政總裁許洛聖表示，用戶數目突破60萬，亦有四份一「Z世代」（即20到29歲）的港人持有 ZA Card。而存款總額為82億元，按年升6%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪