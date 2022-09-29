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【滙豐WoW Talk】區塊鏈初創企業創辦人蕭逸：元宇宙是屬於年青人的世界　投資開放式元宇宙需要了解其中的文化

Hot Talk 17:27 2022/09/29

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【滙豐WoW Talk】區塊鏈初創企業創辦人蕭逸：元宇宙是屬於年青人的世界　投資開放式元宇宙需要了解其中的文化

滙豐訪談節目「WoW Talk」（Wisdom of Wealth Talk）第二集嘉賓為區塊鏈遊戲初創企業Animoca Brands創辦人蕭逸，與滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如探討元宇宙潛力及價值。

蕭逸指，開方式元宇宙可取回互聯網控制權，現時Web 3.0世代下，可擁有真正的數碼產權，而在去中心化的虛擬世界中，可以將個體文化永久儲存在區塊鏈上，並通過Web 3.0擁有互聯網的一部分，同時每位創作者的努力都可以得到公平回報。

客戶過往或視元宇宙相關投資為對沖及分散風險工具

他認為，元宇宙是屬於年青人的世界，他們也對元宇宙最為期待，投資開放式元宇宙需要了解其中的文化，或許能在年輕世代當中發掘答案。

伍楊玉如表示，新世代意識到元宇宙價值，客戶過往或視元宇宙相關投資為對沖及分散投資組合風險的工具，但新一代客戶則因了解元宇宙能如何保障個人數碼資產，而選擇投資其中。滙豐早前推出元宇宙基金，協助客戶尋求新經濟板塊投資機遇。

Animoca於2022年中的市值56.4億，按年增長1.56倍，擁有超過15間子公司包括區塊鏈遊戲The Sandbox等。

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