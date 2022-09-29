【疫後復常】宏利：30%受訪者擬未來12個月內外遊　疫後康健產品銷售比重按年有增長

▲ 宏利：30%受訪者擬未來12個月內外遊 疫後康健產品銷售比重按年有增長

宏利 （00945） 香港調查顯示，30%受訪市民計劃未來12個月內出外旅遊，45%受訪者表示害怕受感染不再是停止與親友見面的原因，並已恢復正常的社交生活。

49%人不介意到「與病毒共存」國家旅遊

調查在本港於9月26日取消入境強制隔離措施之前進行。調查顯示，若撇除回港隔離的要求，49%受訪者表示不介意到那些採取「與新冠病毒共存」政策的國家旅遊。

然而，33%感染過新冠的受訪者以及36%尚未染疫的受訪者，精神健康比以前差。身體健康方面，曾染疫人士當中33%承認身體健康變差，從未染疫人士則有26%表示其身體健康比以前差。

另外，82%受訪者擔心長新冠後遺症，但只有27%人認識有關症狀。約三分之二曾染疫的受訪者表示曾出現過長新冠症狀，當中女性 （61%）比男性 （39%）多，45%受訪者仍受有關症狀影響。最常見後遺症狀包括呼吸道、認知功能和心理方面的病徵。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，儘管新冠仍是不少港人關注的健康問題，大衆現在希望可重回疫情前的正常生活。

內地旅客對危疾產品需求強勁

隨著疫後復常，李旭明指宏利的康健業務有增長，今年第二季康健產品銷售比重，佔宏利整體銷售比重為29%，較去年同期的24%為高。

本港4月下旬起自第5波疫情中復常，宏利亦繼續推出新產品。繼今年5月推出多貨幣保障計劃後，7月再推新危疾產品，李旭明指有關產品同時針對本港市場，以及開關後的內地訪港旅客。

李旭明解釋，內地旅客對康健產品，尤其是危疾產品，需求強勁。同時，宏利的澳門市場亦反映，內地旅客對儲蓄分紅保單需求仍大。他又指，宏利正積極擴展現有約11500人的代理人團隊，為未來中港通關後的增長潛力作準備。

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記者：余倩敏