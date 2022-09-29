【有相睇】都會駅連錄蝕讓成交　高層套三房戶3年蝕110萬

二手樓價持續下跌，其中將軍澳都會駅再錄蝕讓買賣。中原地產伍錦基說，都會駅10座高層H室，實用面積651平方呎，三房套間隔，向東南，望園景，早前以970萬元易手，實用呎價約14,900元。

代理透露，業主於今年7月放盤，原叫價1,150萬元，終累減180萬元，以970萬元易手。資料顯示，原業主於2019年7月以1,080萬元購入上址，持貨3年，現賬面蝕110萬元離場，物業期內貶值約一成。

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從相片可見，單位保養尚算簇新，外望開揚市景。

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