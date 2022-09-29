【後疫時代】宏利調查：約3成人覺身心健康比疫情前差　第2季康健業務佔整體增至29%

宏利香港今日（29日）公布「疫下生活質素及抗疫態度」調查，結果顯示香港市民正致力恢復日常生活。調查亦發現，三分一曾經染疫的受訪者的身心健康均較以前為差。

宏利香港委託YouGov在今年8月下旬，向1,020位18歲或以上的人士進行調查。研究顯示受訪者對適應新冠疫情的態度有所轉變，在政府公布實施「0+3」入境安排前，有30%的市民計劃在未來12個月內出外旅遊，45%人已恢復正常社交生活。

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此外，33%曾確診港人以及36%尚未染疫的港人均表示，精神健康比疫情前差。而受訪者表示其生理健康也受到影響，曾染疫的人士當中，有33%承認其身體健康變差，而從未染疫的人士則有26%表示比以前差。

大多數受訪者仍然對新冠疫情感到憂慮，有61%受訪者擔心長者及幼童受到感染，62%人擔心新冠肺炎所帶來的長遠健康影響。仍有74%的受訪者繼續保持嚴格的個人衛生。

另外，就長遠的健康影響而言，82%的受訪者擔心「長新冠」後遺症，但只有27%認識有關症狀。與今年初發表的《宏利亞洲康健調查》相比，當時調查結果顯示市民對「長新冠」後遺症明顯缺乏了解，只有15%的受訪者表示聽過有關症狀，可見市民現時對「長新冠」後遺症的認知程度正慢慢提升。

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調查亦顯示，港人擔憂的不僅僅是新冠疫情，有84%的受訪者擔心日後會有新的未知疾病在香港蔓延。當中有76%的受訪者表示沙士最為嚴重，其次是伊波拉（71%）、猴痘（63%）、瘧疾（60%），之後才是新冠肺炎（58%）。現時不少人將新冠肺炎與流感作類比，但有24%受訪者認為季節性流感屬嚴重疾病，認為禽流感及豬流感嚴重疾病的人，則分別有48%及44%。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，疫情令香港市民對健康關注度有所提升，不少人更積極為自己及家人加強保障。受此帶動，截止今年第二季，宏行的康健產品比往年同期有所增長，由去年佔整體業務24%升至29%。他又透露，今年7月底推出的危疾保升至目前銷量首位，未來將針對未知的疾病，推出更全面的保障。展望未來對兩地通關持樂觀態度，將做好準備；現時代理人團隊約1.15萬人，之後有意再增聘人手。

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