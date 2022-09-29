  • 29°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【後疫時代】宏利調查：約3成人覺身心健康比疫情前差　第2季康健業務佔整體增至29%

理財智慧 16:15 2022/09/29

分享：

分享：

宏利香港今日（29日）公布「疫下生活質素及抗疫態度」調查，結果顯示香港市民正致力恢復日常生活。調查亦發現，三分一曾經染疫的受訪者的身心健康均較以前為差。

宏利香港委託YouGov在今年8月下旬，向1,020位18歲或以上的人士進行調查。研究顯示受訪者對適應新冠疫情的態度有所轉變，在政府公布實施「0+3」入境安排前，有30%的市民計劃在未來12個月內出外旅遊，45%人已恢復正常社交生活。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

此外，33%曾確診港人以及36%尚未染疫的港人均表示，精神健康比疫情前差。而受訪者表示其生理健康也受到影響，曾染疫的人士當中，有33%承認其身體健康變差，而從未染疫的人士則有26%表示比以前差。

大多數受訪者仍然對新冠疫情感到憂慮，有61%受訪者擔心長者及幼童受到感染，62%人擔心新冠肺炎所帶來的長遠健康影響。仍有74%的受訪者繼續保持嚴格的個人衛生。

另外，就長遠的健康影響而言，82%的受訪者擔心「長新冠」後遺症，但只有27%認識有關症狀。與今年初發表的《宏利亞洲康健調查》相比，當時調查結果顯示市民對「長新冠」後遺症明顯缺乏了解，只有15%的受訪者表示聽過有關症狀，可見市民現時對「長新冠」後遺症的認知程度正慢慢提升。

【筍工推介】發展局招聘研究主任 月薪逾6萬元 協助管理局方各社交媒體平台【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

調查亦顯示，港人擔憂的不僅僅是新冠疫情，有84%的受訪者擔心日後會有新的未知疾病在香港蔓延。當中有76%的受訪者表示沙士最為嚴重，其次是伊波拉（71%）、猴痘（63%）、瘧疾（60%），之後才是新冠肺炎（58%）。現時不少人將新冠肺炎與流感作類比，但有24%受訪者認為季節性流感屬嚴重疾病，認為禽流感及豬流感嚴重疾病的人，則分別有48%及44%。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，疫情令香港市民對健康關注度有所提升，不少人更積極為自己及家人加強保障。受此帶動，截止今年第二季，宏行的康健產品比往年同期有所增長，由去年佔整體業務24%升至29%。他又透露，今年7月底推出的危疾保升至目前銷量首位，未來將針對未知的疾病，推出更全面的保障。展望未來對兩地通關持樂觀態度，將做好準備；現時代理人團隊約1.15萬人，之後有意再增聘人手。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

宏利金融－S（00945） 新冠肺炎疫情 疫情 後遺症 產品 沙士 肺炎 流感 香港

上一篇文章

【大行報告】滙率貶值損區域需求 麥格理降聯想目標價至6.01

下一篇文章

【有相睇】都會駅連錄蝕讓成交　高層套三房戶3年蝕110萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款