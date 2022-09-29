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【科指破底】科指倒插近2%創上市新低　明源雲、瑞聲急挫一成

股市 15:13 2022/09/29

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【科指破底】科指倒插近2%創歷史低　明源雲、瑞聲急挫一成

恒生科指高開低走，曾由升2.4%倒跌逾2%，並低見3439點，創上市以來新低，現跌1.7%，報3466點。其中，明源雲 （00909） 及瑞聲 （02018） 更挫逾10%破底。

恒生科指今早因環球多國出手救市而反彈，惟升勢甚為短癮，午後隨納指期貨走弱，升勢便無以為繼，甚至由今早的高開2.4%，午後倒跌逾2%，低見3439點，創上市以來新低，現跌1.7%，報3466點。美國納指期貨於亞洲下午時段突然轉跌，現跌1.2%，報11417點。

恒生科指成分股之中，以明源雲最傷，急挫15.9%，報4.53元，創上市低，瑞聲亦跌10%，創10年低，小鵬 （09868） 跌7.4%。另外，商湯 （00020） 、小米 （01810） 、聯想 （00992） 跌半成。小米亦正考驗3年前8.28元低位。

只有少部分成分股錄得升幅，阿里巴巴 （09988） 升2.7%，京東 （09618） 及中芯 （00981） 均升0.4%。

恒生科指年初至今大跌39%，較納指的累跌近30%表現更差。

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編輯：姚卓然

港股 恒生科技指數 市場動向 明源雲（00909） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 納斯達克綜合指數 期貨

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