【大行報告】滙率貶值損區域需求 麥格理降聯想目標價至6.01

麥格理指，今年第一季全球電腦需求按年下跌5%，第二季更下跌15%，不過聯想集團（00992）首季以美元計收入持平，第二季則只下跌7%，跑贏市場。然而受匯兌問題影響令需求下降，麥格理下調聯想集團的目標價至6.01元。聯想集團周四（29日）收報5.35元，跌幅7.1%。

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麥格理表示，受到本地貨幣貶值影響，匯兌問題開始損害區域需求，預期主要影響到消費者需求，中小企隨後亦有機會受影響。而聯想的電腦收入分別約26%來自中國、22%來自歐洲、19%來自美國、6%來自日本及6%來自南美，換言之匯率貶值至少10%，料將影響30%至40%的需求。

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該行下調聯想集團股份目標價，由8.01元降至6.01元，並維持評級「中性」，預測集團2023及2024財年的收入將分別按年下跌10%及6%，經營利潤則料按年倒退16%及5%。

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撰文：鄭昊彤