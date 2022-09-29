業主接受現實　蝕沽屯門御半山　4年賬蝕41.4萬

香港銀行相繼加P後，樓價持續下跌，再有半新盤業主蝕賣單位離場。美聯物業梁浩文說，屯門御半山1B座低層E室，實用面積435平方呎，兩房單位，裝修新淨企理，日前以600萬元沽出，實用呎價約13,793元。

資料顯示，原業主於2018年6月以641.4萬元購入上述單位，持貨逾4年，現賬面蝕41.4萬元離場，物業期內貶值約6.5%。

梁浩文透露，原業主見市況淡靜，後市存在不少不利因素，故決定面對現實割價沽貨，終減價25萬元，以600萬元沽出單位。

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