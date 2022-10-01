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【AI應用】土耳其攝影師藉AI技術　生成戴妃60歲照片

14:00 2022/10/01

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Alper Yesiltas利用AI技術，生成多名已逝名人的老年照片，當中包括戴安娜王妃。

人工智能（AI）技術應用範圍極廣泛，甚至可將「不可能」變「可能」。近日土耳其攝影師Alper Yesiltas就創立了一個新項目「As If Nothing Happened」，想像若名人在年輕時，沒有發生意外而離開人世，他們今天老去會是甚麼樣子。Alper Yesiltas利用AI技術，生成多名已逝名人的老年照片，當中包括戴安娜王妃。

【AI繪畫】AI繪畫程式Diffusion Bee　Mac機用戶免費下載（附連結）

【智能家居】亞馬遜推AI睡眠監測器　遙距測量用家呼吸

Alper Yesiltas藉用AI生成器Remini、VSCO和Adobe Lightroom等編輯工具製作出圖片，他先以Nirvana樂隊主唱Kurt Cobain為實驗，其後引來外界關注。他隨即再生成多名著名人物的照片，如戴安娜王妃、John Lennon、Michael Jackson、Tupac Shakur、Heath Ledger等。

以AI生成的老年戴妃（Alper Yesiltas instagram圖片）

有網民表示，戴妃由AI生成的照片，比想像得還要好看。也有評論表示，若她還在人世，現實的面貌可能要比AI生成的照片還要老一些。

【AI訓練】藝術AI公司設網站　助網民查看照片是否用作訓練AI素材

責任編輯：曾曉汶

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