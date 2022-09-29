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打開元宇宙投資新領域

股市 15:03 2022/09/29

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元宇宙（Metaverse）為近年投資市場熱話，2021年底Facebook宣佈改名為「Meta」，將市場對元宇宙的關注推向高峰。根據麥肯錫的預測，元宇宙的價值有可能於2030年達到5萬億美元。儘管專家對元宇宙的發展意見不一，但元宇宙概念的投資機會正不斷增加。下文概述何謂元宇宙，並探討虛擬世界熱潮所帶來的投資機會。

元宇宙是什麼？

「元宇宙」獲廣泛定義為沉浸式（immersive）虛擬世界，用戶可在電腦模擬環境中互動。元宇宙的應用範圍非常龐大，涵蓋虛擬教室、虛擬辦公室、虛擬音樂會，甚至虛擬餐廳等，而元宇宙所衍生的數碼經濟（Digital economy）亦不斷發展，讓用戶以加密貨幣買賣虛擬化身及遊戲物品等虛擬商品。

隨著疫情加速數碼轉型，驅使愈來愈多企業在元宇宙中尋找新商機。根據Statista數據，有92%受訪企業認為疫情加速了元宇宙科技的發展。今年元宇宙領域的投資金額更見急增，麥肯錫報告指出，不同企業、創投及私募基金於2022年首五個月在元宇宙的投資金額已超過1,200億美元，較2021年全年投資金額570億美元增長超過兩倍。

如何投資元宇宙？

個人投資者可從不同渠道投資元宇宙，例如投資於元宇宙相關公司的股票，如虛擬實境設備製造商、線上會議服務供應商、視像串流公司及3D遊戲創作公司等。與其他股票投資一樣，投資者在作出任何投資決定前，須徹底了解有關公司的業務。
另一種投資於元宇宙的方式為購買加密貨幣及NFT（Non-fungible token），後者包括最近興起的虛擬房地產（在元宇宙中可供用戶購買作出租或轉售的土地）。然而，由於元宇宙仍處於起步階段，而且許多私人持有的元宇宙平台以較低透明度運作，投資虛擬資產所涉及的網絡安全風險可能高於股票投資。此外，元宇宙概念可能需時十年或以上才能實現。因此，此等虛擬資產通常被視為高風險投資，未必適合風險胃納較低的投資者。

若投資者缺乏時間、選股經驗，或希望避免承擔高風險，ETF可能是投資元宇宙較理想的選擇。ETF一般投資於一籃子股票，涵蓋從事不同業務、來自不同子行業的公司，讓投資者以相對較低風險，便捷地投資元宇宙。此外，ETF的詳細資料（如相關證券組合及資產淨值）每日披露，相對擁有較高透明度。主動型ETF更讓基金經理靈活地調整投資組合配置。

本港現時有三隻主動型元宇宙相關ETF及一隻區塊鏈ETF上市，於2022年8月，四隻ETF的總市值達到2.16億港元。瀏覽香港交易所ETF網站了解更多！

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展聯席主管

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