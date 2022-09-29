英女王堂細佬嫌維修成本太貴 放售400年歷史莊園

英女王伊利沙伯二世堂弟、告士打公爵理查德王子名下有一座超過400年歷史的莊園，但有指理查德嫌莊園維修成本太高，因此最近除了出售莊園内的擺設外，更以475萬英鎊（約4,018萬港元）的價格放售莊園。

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78歲的理查德（Richard Gloucester）與伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）同為英王喬治五世（King George V）的孫輩。他也是喬治六世（King George VI）後代以外，在王室繼承順序中排名最前者。

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英媒報道，理查德於北安普敦郡擁有一座宏偉的莊園Barnwell Manor，屬二級保護建築。莊園大屋有8間睡房，門樓内更有雙圓塔及古老的石牆。

門樓内部更設有40間房，包括4間待客室及6間浴室，也有多達2,500英畝的戶外空間。

理查德1982年結婚後一直與妻子Birgitte居住在此地，但考慮到莊園維修成本太高，自1995年起就已經搬到肯辛頓宮的1號皇家公寓。

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直至哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）成婚後，理查德一家就主動搬到肯辛頓宮内另一處面積較小的公寓，騰出空間讓哈里梅根搬入1號皇家公寓。

理查德本月較早時拍賣莊園内的343件物品，指導價介乎110萬至170萬英鎊（約933萬至1,442萬港元）之間。英媒更指，理查德決定標價475萬英鎊放售莊園。

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責任編輯：鄭錦玲