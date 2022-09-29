英減稅計劃猶抱薪救火　人行警告空頭人幣反彈

市場對英國新政府推行的減稅計劃憂慮重重，一方面減稅力度為50年來最大，可能刺激當地通脹，另一方面本輪減稅由政府發債融資，鑑於現時英國利率飆升，最終發債成本可能大幅高於預期，令英國債務危機升溫。投資者紛紛沽售英國國債及英鎊，導致英鎊閃崩及國債收益率飛升。儘管英倫銀行出手買債暫時穩定市況，但英國的減稅方案仍然懸而未決，除非英國財相願意大幅修訂有關迷你預算案，否則債務危機及通脹風險將會持續打壓英鎊匯價，英鎊邁向兌美元一算水平進發的趨勢不變。

美元強勢亦波及亞洲貨幣，昨日人民幣一度下挫1%，終於逼使人民銀行開腔警告市場不要投機人民幣匯率單邊升值或貶值，並要求報價行要切實維護人民幣中間價的權威性。隨後人民幣中間價穩定在7.11水平附近，意味在2%單日交易區間底下，美元兌人民幣將會限制在7.25水平以下。筆者認為，人行發出口頭干預，以及鎖定中間價在某一水平，顯示人行不能容忍外匯市場出現單邊走向，人民幣匯價亦開始觸給人行底線。在此背景下，人民幣的單向貶值趨勢或暫告一段落，國慶長假期前將轉為雙向波動行情。

責任編輯︰梁浩碩

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