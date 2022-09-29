【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33%　不良貸款比率0.42%

▲ 平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33%。

各虛擬銀行今陸續公佈上半年未經審核業績。平安壹賬通銀行（PAOB）公佈，截至6月30日止的貸款資產創新高，突破17億元，按年增長229%，淨利息收入按年升5.7倍達至4,650萬港元，虧損較去年同期收窄33%；貸存比率維持於82%的良好水平。資產質素方面，不良貸款比率0.42%。

截至2022年6月30日，於PAOB已審批貸款的客戶中，29%為首次獲得銀行批出的貸款。曾獲其他銀行貸款的PAOB客戶中，77%為首次獲銀行批出無抵押貸款。此外，已審批貸款的客戶中，有7%為開業不足三年的初創企業。

另外，PAOB又宣佈，推出「2周年中小企貸款利息回贈計劃」。即日起至2022年10月31日，中小企客戶成功申請「壹易貸」或「企業分期貸款」並提取貸款，可享兩期貸款利息回贈高達73,000元。PAOB又表示，有關貸款可免手續費及無需提供抵押品，提前贖回貸款無需罰款。

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記者：余倩敏