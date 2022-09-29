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【猴痘症】未接種受感染風險高13倍 美CDC公布疫苗數據

環球社會熱點 16:28 2022/09/29

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美國等地區今年出現大量猴痘症個案，當局早前已為高風險人士接種疫苗。美國疾控中心（CDC）數據顯示，未接種猴痘疫苗人士的受感染風險是已接種者的14倍。CDC表示，即使僅接種一劑猴痘症疫苗，亦能在接種後兩周提供一些處保護。

洛杉磯有猴痘患者離世 全美第二宗死亡個案 【下一頁】

美國早前宣布為高風險人士接種由丹麥公司Bavarian Nordic生產的猴痘症Jynneos疫苗，共需接種兩劑，接種相隔時間為28日。 美國CDC在7月底至9月初期間，由32個州份收集初步數據，結果發現疫苗能就預防感染方面提供一定保護。

數據顯示，未接種任何疫苗人士感染猴痘症風險，是接種1劑人士的14倍。CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）周三（28日）表示，新數據令當局對疫苗預期發揮作用感到審慎樂觀。

世衛重新命名猴痘症病毒分支 免污名化猴子 【下一頁】

華倫斯基表示，即使是單劑疫苗，亦能在接種後兩周就感染提供部分保護。她形容，雖然單劑疫苗已有一定保護力，但實驗室研究則指接種第二劑兩周後，免疫保護力達最高水平。華倫斯基指，考慮到相關數據，CDC仍繼續強烈建議民眾完成2劑疫苗接種，確保疫苗對猴痘症產生持有免疫保護。

惟華倫斯基承認，當局尚未掌握第二劑疫苗有效性的真實世界數據，所以未能確認接種疫苗人士何時可恢復正常親密行為。是次為美國首次使用Jynneos疫苗控制猴痘症疫情，因此相關疫苗現實世界數據很少，當局目前亦正擴大疫苗接種資格。

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責任編輯：李俊儀

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