【證監會人事】港府委任證監會法規執行部、企業融資部執行董事　兩職位出缺5個月至一年

▲ 【人事變動】證監會據報將提名企業融資和執法部門新負責人

證監會兩個出缺數個月的高層有新人選上任，港府公布，財政司司長陳茂波委任魏弘福（Christopher Wilson）出任證監會法規執行部執行董事，並委任戴霖（Michael Duignan）出任企業融資部執行董事，任期同為3年，由2022年11月1日至2025年10月31日。魏弘福和戴霖是由證監會主席領導的遴選委員會透過公開招募後選出，分別接替已離任的魏建新和何賢通。

證監會去年公布，魏建新今年5月合約屆滿時離任，結束6年任期；何賢通則於去年11月退任，由企業融資部高級總監鄧兆芳出任該部門的臨時主管。兩個執行董事職位出缺多時，終有新任命人選。

魏弘福現為香港上海滙豐銀行亞太區副首席法律顧問兼環球銀行及資本市場業務法律部主管，而戴霖2014年加入證監會出任企業融資部高級總監，現時為法規執行部高級總監。

證監會法規執行部屬該會調查和遏止市場非法或失當行為的部門，而企業融資部則主責上市申請的審核、上市公司的披露規定、企業行為及聯交所履行上市職能的表現。

陳茂波：二人將香港證券及期貨市場有深入了解

陳茂波表示，魏弘福和戴霖對香港證券及期貨市場的運作和規管有深入的了解，是經驗豐富的專業人員，深信他們將能協助證監會有效地履行其職責，促進香港證券及期貨市場的發展和監管。

明年即將轉投英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）出任主席的證監會行政總裁歐達禮表示，魏弘福過去18年來在香港擔任不同主要國際銀行的法律及合規高層人員的豐富國際經驗，定能為證監會帶來莫大裨益。戴霖擔任證監會高級總監至今超過八年，對證監作十分熟悉，而且他在加入證監會前曾於海外金融監管機構任職，在監管方面亦累積了相當經驗。

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編輯：姚卓然