▲ 【人事變動】證監會據報將提名企業融資和執法部門新負責人

香港證監會去年流失12%的員工，另加管理層團隊不斷有人員離任，據《彭博》引述消息人士指，香港證監會將就企業融資和執法部門提名新負責人。

消息人士透露，證監會將提拔Michael Duignan出任執行董事，負責監督企業的首次公開招股（IPO）、併購和資本籌資。在加入執法團隊前，Duignan曾在企業融資部工作了五年，如今將重新加入該部門。在其團隊推動下，四家華爾街銀行2019年因IPO保薦問題受到

重大懲罰。

同時，來自滙豐 （00005） 的Kit Wilson將加入證監會，負責監督市場違規行為的執法部門。根據LinkedIn，他是滙豐全球銀行與市場業務副總法律顧問，職業生涯橫跨美國和香港，並在摩根大通擔任副法律顧問長達10年。Duignan和Wilson沒有立即回覆消息，香港證監會發言人不予置評。

香港證監會去年失去了12%的員工，其中包括25%的初級專業人員，而最高管理層也出現人事變動，在當局任職28年的企業融資部主管何賢通於去年8月退任，加拿大藉Thomas Atkinson5月份卸任法規執行部執行董事。而香港證監會任職時間最長的行政總裁歐達禮即將離任，於明年1月赴任英國金融市場行為監管局主席。

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編輯：姚卓然