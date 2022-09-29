【旅遊保險】livi bank手機App推出「現在遊」旅遊保　即日投保享65折快閃優惠

本港於本周一（26日）起實施「0+3」入境安排，港人外遊人數上升，旅遊保需要亦開始變大。livi bank今日宣布，推出簡易投保的旅遊保險「現在遊」保障計劃，為首次推出一般保險產品，滿足香港客戶於放寬入境隔離限制下的外遊需求。

livi產品總監洪滿霜表示，計劃提供「現在遊Lite」及「現在遊Plus」2種選擇，客戶可透過livi手機應用程式完成整個投保流程。

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現在遊Lite：

高達240萬港元的人身意外雙倍賠償

多項危險活動保障，包括吊索跳崖、跳降落傘、激流、潛水、遠足及熱氣球等

外遊警示(OTA)保險 – 預定出發行程延誤、縮短或取消

汽車租賃保障

24小時全球緊急支援 – 緊急醫療服務、住院及醫療運送按金保證

學生短期遊學保障 – 延伸保障至23歲或以下的未婚全日制學生

寵物保障 – 如寵物旅程延誤超過24小時而需要入住寵物酒店，將可獲每晚高達400港元的住宿費用

現在遊Plus：

升級保障包括強制隔離及「黑色外遊警示」的現金津貼，個人手提電腦及流動電話保障，以及受旅程延誤所影響的嚴重事故延伸保障。

自選額外郵輪保障包括郵輪旅程取消、延誤或縮短保障，取消岸上觀光津貼、衛星電話費用以及其他額外保障。

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另外，由即日起至2022年12月31日，投保即享有65折快閃優惠。

產品詳情 投保年齡：18歲或以上。18歲以下人士必須由父母或監護人投保。

受保年齡：6週至80歲

保障級別：現在遊Lite及現在遊Plus

保障期：高達180日

保費繳付方式：從客戶的liviSave 帳戶直接繳付保費。 申請、報價以至繳費均可在livi手機應用程式上完成。客戶亦可於 livi 手機應用程式查閱及管理保單。

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