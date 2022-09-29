【旅遊保險】livi bank手機App推出「現在遊」旅遊保　即日投保享65折快閃優惠

上一篇文章
【玩樂好去處】新城市廣場6萬呎娛樂體驗專區 「Play Park 」9.30起試業 大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店進駐 元祖級主題遊樂場「歡樂天地」快登場
本港於本周一（26日）起實施「0+3」入境安排，港人外遊人數上升，旅遊保需要亦開始變大。livi bank今日宣布，推出簡易投保的旅遊保險「現在遊」保障計劃，為首次推出一般保險產品，滿足香港客戶於放寬入境隔離限制下的外遊需求。
livi產品總監洪滿霜表示，計劃提供「現在遊Lite」及「現在遊Plus」2種選擇，客戶可透過livi手機應用程式完成整個投保流程。
同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀
現在遊Lite：
現在遊Plus：
【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁】
另外，由即日起至2022年12月31日，投保即享有65折快閃優惠。
產品詳情
投保年齡：18歲或以上。18歲以下人士必須由父母或監護人投保。
受保年齡：6週至80歲
保障級別：現在遊Lite及現在遊Plus
保障期：高達180日
保費繳付方式：從客戶的liviSave 帳戶直接繳付保費。
申請、報價以至繳費均可在livi手機應用程式上完成。客戶亦可於 livi 手機應用程式查閱及管理保單。
同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 陳楚琨