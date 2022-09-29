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【旅遊保險】livi bank手機App推出「現在遊」旅遊保　即日投保享65折快閃優惠

理財智慧 17:06 2022/09/29

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本港於本周一（26日）起實施「0+3」入境安排，港人外遊人數上升，旅遊保需要亦開始變大。livi bank今日宣布，推出簡易投保的旅遊保險「現在遊」保障計劃，為首次推出一般保險產品，滿足香港客戶於放寬入境隔離限制下的外遊需求。

livi產品總監洪滿霜表示，計劃提供「現在遊Lite」及「現在遊Plus」2種選擇，客戶可透過livi手機應用程式完成整個投保流程。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

現在遊Lite：

  • 高達240萬港元的人身意外雙倍賠償
  • 多項危險活動保障，包括吊索跳崖、跳降落傘、激流、潛水、遠足及熱氣球等
  • 外遊警示(OTA)保險 – 預定出發行程延誤、縮短或取消
  • 汽車租賃保障
  • 24小時全球緊急支援 – 緊急醫療服務、住院及醫療運送按金保證
  • 學生短期遊學保障 – 延伸保障至23歲或以下的未婚全日制學生
  • 寵物保障 – 如寵物旅程延誤超過24小時而需要入住寵物酒店，將可獲每晚高達400港元的住宿費用

現在遊Plus：

  • 升級保障包括強制隔離及「黑色外遊警示」的現金津貼，個人手提電腦及流動電話保障，以及受旅程延誤所影響的嚴重事故延伸保障。
  • 自選額外郵輪保障包括郵輪旅程取消、延誤或縮短保障，取消岸上觀光津貼、衛星電話費用以及其他額外保障。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，由即日起至2022年12月31日，投保即享有65折快閃優惠。

產品詳情

投保年齡：18歲或以上。18歲以下人士必須由父母或監護人投保。
受保年齡：6週至80歲
保障級別：現在遊Lite及現在遊Plus
保障期：高達180日
保費繳付方式：從客戶的liviSave 帳戶直接繳付保費。

申請、報價以至繳費均可在livi手機應用程式上完成。客戶亦可於 livi 手機應用程式查閱及管理保單。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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撰文 : 陳楚琨

保險公司 隔離檢疫 livi Bank 產品 經濟 港元 旅遊保險 保險產品 香港

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