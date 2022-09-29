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【親子好去處】新城市廣場6萬呎親子娛樂體驗專區將試業　料生意額升15%

商業 14:23 2022/09/29

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旗艦租戶新加坡過江龍Kiztopia在新城市廣場Play Park 開設全球首間海外分店。（受訪者提供圖片）

新城市廣場斥資1.5億建成的親子娛樂體驗專區「Play Park」將於明日試業，佔地6萬平方呎、分布兩層的專區已悉數獲主打娛樂體驗的商戶承租，包括新加坡過江龍「Kiztopia」的親子遊樂中心、 陶泥創藝工作坊品牌等。

【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）

Play Park的總投資額高達1.5億元，是新城市廣場首個主打「全年齡」娛樂體驗式消費概念的先導項目 ，主力吸引家庭親子及文青客群。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，該項目有多個海外及本地頂尖親子文青休閒體驗式品牌，透過遊戲、運動探索、角色扮演、音樂藝術、身心治癒等多元化的玩樂及玩味經歷，提供嶄新的沉浸式娛樂體驗，冀大大提升顧客的互動性及參與度。

有遊樂中心　又有工作坊

有別於傳統零售商戶，Play Park的租戶以提供新時代娛樂消費體驗的海外及本地品牌為主，例如來自新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」的首家實體店、提供全港首個兒童自助創作的輕黏土藝術角落定的陶泥創藝工作坊「Artco Sumo」，以及推動流行簇絨手工織品藝術的「0.9144M」等。

而元祖級主題遊樂場「歡樂天地」亦將於今年第四季以嶄新太空主題幻彩登場，並首度引入虛擬實境體驗「機動遊戲」。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯（右）表示，Play Park的總投資額高達1.5億元，主力吸引家庭親子及文青客群。

斥資300萬推廣　目標生意額升15%

為進一步吸引家庭客，商場現正為5樓室外空間進行翻新及改造工程，預計於2023年暑假帶來全新面貌、吸引一家大小的互動樂園。

為延續Play Park 開業的消費勢頭，新城市廣場將斥資300萬元推廣費策動連串推廣優惠。加上政府第二期消費券於10月1日派發，新城市廣場在Play Park試業同期將送出逾4,000萬元商場電子禮券。受惠於消費券的發放及Play Park連串開業推廣，許嘉雯預料新城市廣場10月份的人流及營業額將按年上升12%及15%。

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責任編輯：葉泳珊

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