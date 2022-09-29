丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢地有正常生活

英女王伊利沙伯二世逝世後，丹麥女王瑪格麗特二世成為歐洲在位最長君主。近日女王下令，解除4名孫輩王子公主的殿下頭銜，希望他們能夠在沒有王室責任下正常生活。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）周三（28日）發出聲明，宣布次子約阿基姆王子（Prince Joachim）兩段婚姻中的4名子女將去除「殿下」（HRH）頭銜，希望4人能在沒有太大限制下繼續生活。

聲明列明，女王於2016年已決定王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）的長子克里斯蒂安王子（Prince Christian）成為唯一有年金的王室成員，因此決定解除約阿基姆4名子女的王子及公主頭銜。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

自2023年1月開始，尼古拉王子（Prince Nikolai）與3名弟妹將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）。不過，4人在王位繼承順位維持不變，分別位列第7至第10位。

1999年出生的尼古拉與大細佬Felix均是父親首段婚姻所生，母親為土生土長香港人文雅麗。文雅麗與約阿基姆在2004年離婚，後者於2008年再娶瑪麗王妃，並分別於2009及2012年誕下一子一女。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培