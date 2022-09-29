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【樓市熱話】父親分身家 兄妹各得一層樓 長子抱怨市值較低不公平 網民：難怪有人捐全副身家做善慈

理財智慧 16:54 2022/09/29

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本港樓價貴，年青人要上車，不少都要靠「父幹」，可是最近有網民在討論區發帖，指自己獲得父親分的一層樓，單位市值卻較細妹分到的為低，感到不公平，於是便發文想在網上圍爐一番，怎料卻被網友批評，認為他不懂知足，更指「好仔不論爺田地」。

事主父親分身家安排：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

對於事主的抱怨投訴，大部份的網友均大不認同，認為事主應該知足，不應糾纏於單位市值較低。

睇開啲開心啲！樓唔使你供又有錢同股比你，幸福過好多人

終於明白點解有啲人會將全副身家捐去做慈善, 幫助窮人。撞着啲不肖子女一日爭到黑，真係好麻煩

人知足便不會計較父母的財產，人也開心的

你老豆有樓同有錢分俾你，你1個仙都唔使出、家用又唔使俾、又唔使供樓、更加唔使同個妺爭樓，已經係人生勝利組；唔明你仲唔滿意啲乜嘢。人心不足蛇吞象，做人要知足。

 

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

其他網友回應：

我分零層樓零首期，養兩老一世，你幸運我一百倍了

俾你係人情，唔俾你係道理，你咁諗會開心好多

做大哥嘅照顧細佬妹係好應該！老豆鍾意俾邊個都無所謂！樓主有呢啲斤斤計較心態，相信你都好難撈得風山水起

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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