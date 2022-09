拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片）

美國總統拜登近日再次語出驚人,要白宮發言人事後為他解畫。拜登周三(28日)出席白宮會議發表講話,特意感謝讚揚組織活動的兩黨議員。拜登期間提及因車禍離世的共和黨議員Jackie Walorski名字時,他似乎忘記這個不幸消息,不斷問佢「喺邊度」。

拜登(Joe Biden)周三出席白宮會議發表講話,他特意抽時間感謝推動及組織會議的兩黨議員,包括民主黨眾議員麥高文(Jim McGovern)、民主黨布克(Cory Booker)、共和黨參議員布勞內(Mike Braun)以及共和黨議員Jackie Walorski。

Jackie 與兩名幕僚上月不幸因車禍離世,享年58歲。但拜登似乎忘記Jackie已不在人世,還不斷詢問「Jackie你在嗎?」「Jackie喺邊呀?」,引起傳媒討論。

“Jackie, are you here? Where’s Jackie?"



Biden called out a recently deceased congresswoman in remarks at a hunger conference she helped organize, addressing Indiana Republican Jackie Walorski as if she were still alive https://t.co/HRRpEeLIlE pic.twitter.com/dVsw1HjLb6