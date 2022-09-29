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拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片）

環球社會熱點 14:03 2022/09/29

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美國總統拜登近日再次語出驚人，要白宮發言人事後為他解畫。拜登周三（28日）出席白宮會議發表講話，特意感謝讚揚組織活動的兩黨議員。拜登期間提及因車禍離世的共和黨議員Jackie Walorski名字時，他似乎忘記這個不幸消息，不斷問佢「喺邊度」。

特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三出席白宮會議發表講話，他特意抽時間感謝推動及組織會議的兩黨議員，包括民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）、民主黨布克（Cory Booker）、共和黨參議員布勞內（Mike Braun）以及共和黨議員Jackie Walorski。

Jackie 與兩名幕僚上月不幸因車禍離世，享年58歲。但拜登似乎忘記Jackie已不在人世，還不斷詢問「Jackie你在嗎？」「Jackie喺邊呀？」，引起傳媒討論。

如美中期選舉為拜登表現公投 普薩基指民主黨將落敗 【下一頁】

同日有大批傳媒在記者會問白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）有關拜登言論時，皮埃爾拒絕承認拜登犯口誤，堅稱是因為拜登心中將Jackie放在首位，所以才多番重覆及詢問她。

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責任編輯：郭麗明

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