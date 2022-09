▲ 【中概股上市】納斯達克副主席:中概股退市憂慮緩解、赴美IPO數量或急劇回升 「未來12個月或有50間」

中美審計風波接近解決,中概股退市憂慮緩和,美國納斯達克交易所副主席Bob McCooey接受《CNBC》訪問時表示,大量中國公司計劃到納所上市,隨著市場變得更加清晰,新股數量可能會大幅回升。

McCooey指出,大量中國公司正處於納斯達克流程當中,希望未來幾個月內到該交易所上市(very very strong pipeline of Chinese companies that want to list on the exchange in the coming months)。McCooey 又透露:「未來12個月內,有50家(中概股)希望在納斯達克上市」。

納斯達克:美國監管機構滿意香港審計底稿 將消除中概股風險

近日中證監派出代表協助美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)到香港進行檢查。McCooey表示:「我們不想操之過急,如果美國監管機構滿意香港審計底稿,這將消除(中概股)公司被退市的風險。」

McCooey又稱,「我們希望一切順利,在接下來的幾個月裡,我們清楚和確定來自中國的公司將繼續上市,這將使其他人有信心進入美國資本市場。」

2021年下半年只有2中概股上市

自2020 年底簽署《外國公司責任法案》(HFCAA)後,在美國上市的中概股退市風險急劇增加,如果美國監管機構連續三年無法檢查公司審計,美國證交會SEC有權強制中概股退市。

McCooey 表示,2021年上半年約有 30間中概股到納斯達克上市。然而,公開數據顯示,去年下半年只有兩家中國公司在納斯達克上市。

