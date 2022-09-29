▲ 【中概股上市】納斯達克副主席：中概股退市憂慮緩解、赴美IPO數量或急劇回升 「未來12個月或有50間」

中美審計風波接近解決，中概股退市憂慮緩和，美國納斯達克交易所副主席Bob McCooey接受《CNBC》訪問時表示，大量中國公司計劃到納所上市，隨著市場變得更加清晰，新股數量可能會大幅回升。

McCooey指出，大量中國公司正處於納斯達克流程當中，希望未來幾個月內到該交易所上市（very very strong pipeline of Chinese companies that want to list on the exchange in the coming months）。McCooey 又透露：「未來12個月內，有50家（中概股）希望在納斯達克上市」。

納斯達克：美國監管機構滿意香港審計底稿 將消除中概股風險

近日中證監派出代表協助美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）到香港進行檢查。McCooey表示：「我們不想操之過急，如果美國監管機構滿意香港審計底稿，這將消除（中概股）公司被退市的風險。」

McCooey又稱，「我們希望一切順利，在接下來的幾個月裡，我們清楚和確定來自中國的公司將繼續上市，這將使其他人有信心進入美國資本市場。」

2021年下半年只有2中概股上市

自2020 年底簽署《外國公司責任法案》（HFCAA）後，在美國上市的中概股退市風險急劇增加，如果美國監管機構連續三年無法檢查公司審計，美國證交會SEC有權強制中概股退市。

McCooey 表示，2021年上半年約有 30間中概股到納斯達克上市。然而，公開數據顯示，去年下半年只有兩家中國公司在納斯達克上市。

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編輯：李哲毅