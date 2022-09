【英國王室】凱特探訪食物銀行籲增加 應對生活成本

英國生活成本不斷上升,令民眾生活壓力倍增。英國王儲妃凱特近日到訪威爾士,探訪食物銀行時亦有談及生活成本問題。凱特表示,現時英國需要更多類似食物銀行的地點,應對生活成本危機。是次為威廉夫婦成為威爾斯親王夫婦後,首次到訪領地。

英國王室更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根 【下一頁】

隨著英女王逝世,長子正式成為國王查理斯三世(King Charles III),威廉王子(Prince William)亦繼承威爾斯親王頭銜。威廉和凱特(Princess Kate)近日到訪領地,周三(28日)前往探望第二大城市斯旺西(Swansea)的聖多馬教堂(St Thomas Church)。教堂在過去兩年期間已變成一個社區中心,設立食物銀行等設施。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

凱特在探訪期間表示,英國需要更多類似地方,應對生活成本危機(We need places like this with the cost of living crisis)。英國王室一直有保持政治中立的傳統,是次為凱特罕見發表政治性言論。

喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」 【下一頁】

食物銀行由當地義工運作,旨在向市內弱勢母親及新生兒發放必需品。凱特在探望期間亦表示,由於生活成本危機,當地很多人感到絕望。凱特形容,因應疫情及生活成本飆升的情況,食物銀行是很多人的生命線(lifeline)。

凱特探訪期間亦曾和一批長者交談,她認為設施美妙之處在於長者和年輕人能很好地融合,就如一個真正的家庭。而協助民眾建立聯繫正是疫情以來錯失所在,她讚揚設施非常重要,能將民眾聚集在一起。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀