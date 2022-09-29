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【英國王室】凱特探訪食物銀行籲增加 應對生活成本

環球社會熱點 14:13 2022/09/29

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英國生活成本不斷上升，令民眾生活壓力倍增。英國王儲妃凱特近日到訪威爾士，探訪食物銀行時亦有談及生活成本問題。凱特表示，現時英國需要更多類似食物銀行的地點，應對生活成本危機。是次為威廉夫婦成為威爾斯親王夫婦後，首次到訪領地。

英國王室更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根 【下一頁】

隨著英女王逝世，長子正式成為國王查理斯三世（King Charles III），威廉王子（Prince William）亦繼承威爾斯親王頭銜。威廉和凱特（Princess Kate）近日到訪領地，周三（28日）前往探望第二大城市斯旺西（Swansea）的聖多馬教堂（St Thomas Church）。教堂在過去兩年期間已變成一個社區中心，設立食物銀行等設施。

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凱特在探訪期間表示，英國需要更多類似地方，應對生活成本危機（We need places like this with the cost of living crisis）。英國王室一直有保持政治中立的傳統，是次為凱特罕見發表政治性言論。

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食物銀行由當地義工運作，旨在向市內弱勢母親及新生兒發放必需品。凱特在探望期間亦表示，由於生活成本危機，當地很多人感到絕望。凱特形容，因應疫情及生活成本飆升的情況，食物銀行是很多人的生命線（lifeline）。

凱特探訪期間亦曾和一批長者交談，她認為設施美妙之處在於長者和年輕人能很好地融合，就如一個真正的家庭。而協助民眾建立聯繫正是疫情以來錯失所在，她讚揚設施非常重要，能將民眾聚集在一起。

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責任編輯：李俊儀

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