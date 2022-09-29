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【氫能單車】中國首款民用氫能單車上市　續航力達55公里

科技 15:30 2022/09/29

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全車採用鎂鋁合金架構，全車重量約27公斤，行車時速最高為22公里。（永安行）

除電動車外，氫能車也是車廠近年開發的新能源車種，其優勢在於充能快，只需數分鐘就能充滿氫燃料。中國科技服務供應商永安行宣布，首款民用氫能單車今（29日）上市，續航力達55公里，售價為12,800人民幣（約1.4萬港元）。

【電動單車】本田擬2025年推至少10款電動單車　集中開拓亞洲及歐洲市場

據介紹，這款民用氫能單車Y400具備GPS 定位、物聯網通訊、信息採集等車聯網技術，可實現智能感知、交互、大數據服務等功能。

換氫時間僅10秒

全車採用鎂鋁合金架構，全車重量約27公斤，行車時速最高為22公里。再者，一輛車的換氫時間僅10秒，0.7L的儲氫器就可以連續騎行2.5 小時，續航里程為55公里。永安行表示，Y400將能有效解決城市市民的零碳環保、便捷快速的出行需求。

實時追蹤儲氫器   提供即時換氫服務

此外，永安行的氫能數碼運營平台，也會對每輛單車內置的儲氫器進行實時數據追蹤及數碼化管理。當氫能即將使用不足時，信息就會發送至後台營運中心，工作人員就會根據信息及時提供換氫服務，同時每個儲氫器每次換氫時都有系統進行質量安全檢測。

【電動車】日研鑽石傳感器　可提升電動車10%續航力

Y400定價為12,800人民幣，當中包含未來五年為用戶提供維護保養及500瓶氫氣換裝的服務。Y400會於常州上市，蘇州、崑山、常熟等城市也將作為首發城市，有望在10月份就能購買該車。

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責任編輯：陳卓賢

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