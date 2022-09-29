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【澳門通關】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾2萬人次　上周五單日逾2.6萬人入境創三個月高

股市 13:02 2022/09/29

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【澳門通關】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾2萬人次　上周五單日逾2.6萬人入境創三個月高

據澳門當地傳媒報道，澳門旅遊局副局長程衛東表示，上周五澳門單日錄得逾2.6萬入境旅客人次，為「618」疫情至今的最高單日紀錄，期望十一黃金周保持穩步上升勢頭，日均旅客可逾2萬人次。若更樂觀，期望為每日可有2.5萬人次，七天黃金周可達17萬人次。

濠賭股普遍回吐，銀娛 （00027） 和金沙 （01928） 半日跌0.2至0.5%，而永利 （01128） 則跌3.7%，新濠 （00220） 跌4.8%。

內地赴澳旅行團及電子簽註最快十月底恢復。程衛東指，政府會協助搭建平台，令兩地旅客業界展開有關業務對接，目前正開展有關工作。又指正研究個人遊優惠措施延伸至團體遊，希望盡快有定案。

另外，國慶煙花表演將於國慶日晚上上演，當局會關注天氣變化情況，預期國慶假期不會有颱風吹襲澳門。

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編輯：姚卓然

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