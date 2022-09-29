法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批

歐洲多國面對能源危機，法國政府呼籲民眾冬天不要將暖氣溫度調至高過攝氏19度。法國財長勒梅爾自稱要為民眾樹立榜樣，表示他和總統馬克龍在冬天都改著樽領衫保暖節省能源費，但就遭到民眾狠批。

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勒梅爾（Bruno Le Maire）早前接受法國電台訪問，透露他與馬克龍（Emmanuel Macron）早在兩年前，每到冬天就會放棄著恤衫打領呔，而是改著樽領衫保暖。

他認為這個做法非常好，有助人們節約能源及展示莊重一面，呼籲公務員及其餘返回辦公室工作的打工仔都效法他們。他更強調自己希望能為法國人樹立榜樣。

勒梅爾其後更在其Twitter帳戶上發布一張照片，顯示他微笑穿著黑色樽領衫低頭望向電話。他更透露自己位於巴黎的辦公室，會將暖氣溫度降至攝氏19度以下。

但他的言論就引起不少人批評，法國國民議會議員Nathalie Oziol在網上怒斥勒梅爾，指他的言論代表本屆政府的沉沒。

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Nathalie Oziol更指去年冬天有1,200萬人遭受寒冷，暖氣費更突破新高，而勒梅爾就傳著樽領衫在笑。

另一名網民@EauclaireKiki更怒火中燒，批評政府官員最好不要把他們當白痴。

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責任編輯：鄭錦玲