【內房危機】對「示範民企」沒信心 摩通狠劈目標價至0.7元 旭輝再插逾2成

早前市場流傳旭輝控股（00884）未能按期償付一個天津項目下的非標債務，令股價昨日（28日）暴跌近3成。旭輝昨晚發公告指，承認旗下項目公司的信託借款未如期支付款項，而有關股權類信託產品所募集之資金乃為位於天津的一個物業開發項目進行融資，並指受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，進而影響該信託產品的現金分配，公司現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

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一直被指為「示範民企」的旭輝，本月相繼遭標普、穆迪及惠譽下調信貸評級，最新再有兩家大行加入唱淡行列。旭輝股價今日（29日）仍未止瀉，低見0.63元，最多跌逾25%，半日跌16.3%，報0.72元 ，再創歷史新低，成交額2.8億元。

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摩通發表研究報告，下調旭輝評級，由「中性」降至「減持」，目標價由2.1元大削至0.7元。該行指，旭輝為天津的一個物業開發項目進行融資，而其未能就該股權類信託產品如期支付款項，此事凸顯了合資企業的風險。該行又指，事件將損害投資者對旭輝流動性狀況及其管理合資風險能力的信心，而下一個債券到期日為明年1月之前，相信其股價仍將面臨壓力。

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記者：郭秀慧