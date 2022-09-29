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【好去處】自由鳥聯乘維港凱悅尚萃酒店　推出首個電訊品牌Staycation

商業 12:45 2022/09/29

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自由鳥與香港維港凱悅尚萃酒店推出「Chill with Birdie」主題住宿體驗，入住自由鳥主題房間即可獲贈限定禮品包、享用主題甜點套餐及自助早餐。（自由鳥提供圖片）

自由鳥與香港維港凱悅尚萃酒店推出「Chill with Birdie」主題住宿體驗，入住自由鳥主題房間即可獲贈限定禮品包、享用主題甜點套餐及自助早餐，更可參與「特務凌凌鳥」手機遊戲，有機會贏取額外1晚雙人住宿及一田超市禮券等合共1千份獎品。

【0＋3】零售業或現短影響　業界：須靈活變通重建旅遊體驗

可獲主題限定禮品包

由即日起至2022年11月20日，自由鳥與香港維港凱悅尚萃酒店聯手推出自由鳥主題Staycation住宿體驗，每晚只需1300元起（另收10%服務費）、人均最平只需715元起就可入住自由鳥主題房間，盡享一系列趣味打卡位，例如Birdie化身成不同經典meme及電影場面。每房更可獲贈精美主題限定禮品包1份，包括人氣麻質手挽袋、自由鳥行李牌、房門掛牌、自由鳥「麻甩啤」。

住宿計劃更包括於The Farmhouse Deli餅店享用主題二人甜點套餐，由酒店糕點總廚精心製作甜點，每位可享自由鳥蛋糕1件及飲品1杯。住宿詳情請參閱訂購網頁。

每房更可獲贈精美主題限定禮品包1份，包括人氣麻質手挽袋、自由鳥行李牌、房門掛牌、自由鳥「麻甩啤」。

【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）

【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍

責任編輯：李智美

 

 

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