俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單

俄羅斯先前下達局部動員令，引發當地逃亡潮。俄羅斯國家足球代表隊有職員日前隨隊出國比賽後，拒絕返回俄羅斯。有英超球會前球員收到俄國兵單，但他的年齡超越動員令要求，其父親質疑政府的行動。

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俄羅斯國家隊早前到達中亞國家吉爾吉斯坦（Kyrgyzstan），與當地國家隊舉行友誼賽。據報，5名隨隊職員賽前已接獲兵單，但賽後拒絕返回俄羅斯，不願前往烏克蘭作戰。

另外，37歲前愛華頓（Everton）俄羅斯球員Diniyar Bilyaletdinov的父親Rinat表示，收到兒子的兵單。Rinat指兒子雖然曾在19年前曾入伍接受軍事訓練，屬動員令下可被徵召人員，但他超過35歲，理應不屬被徵召範圍，Rinat質疑政府的做法欠一致性。

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Rinat指兒子只在軍隊的體育部門參加比賽，並未真正入伍服役。Rinat堅稱，如果今次是全面動員，不會對兵單有異議，惟如今只是局部動員，強調政府必須按照法律規定行事。

Bilyaletdinov於2009年起效力愛華頓，3年間上陣59次，他其後於2018年退役。俄羅斯曾在2008年歐洲國盃取得第三名佳績，Bilyaletdinov便是當年陣中主力之一。

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責任編輯：吳漢培