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【WhatsApp漏洞】WhatsApp自揭舊版本存嚴重漏洞　黑客可憑視像通話入侵手機

科技 14:30 2022/09/29

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WhatsApp近日宣布推出「語音通話連結」，容許用戶透過建立、分享和點擊邀請連結，展開語音通話或視像通話，以更強的視訊功能吸引客戶更新WhatsApp。但原來早在WhatsApp推出此更新前，Whatspp就自揭其舊版本存有嚴重漏洞，可讓黑客憑一通視像通話入侵手機。

【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結

綜合外媒報道，WhatsApp於上周五（23日）在其應用程式安全公告中披露，其「v2.22.16.12 」版本之前的舊版本均存有嚴重漏洞，令黑客可以利用稱為「整數溢出（Integer overflow）」的安全漏洞，讓他們在發送特製的視像通話後，在受害人的智能手機上執行自己的代碼，從而進一步在裝置上安裝惡意軟件、間諜軟件或其他惡意應用程式，並取得更多使用權限。

威脅級別　屬最高的「嚴重」

美國國家漏洞數據庫將該漏洞編號為「CVE-2022-36934」 ，並在CVE量表上，就其漏洞嚴重性評為9.8分。以10分為滿分的標準而言，相應的威脅級別屬最高的「嚴重」級別。

此外，舊版本還存有另一漏洞，可讓黑客透過發送惡意影片給受害人，從以在其智能裝置中執行代碼。兩個被披露的漏洞已於最新的WhatsApp版本中修復，用戶只需將應用程式更新至最新版本即可。

根據該安全公告顯示，受上述2項漏洞的WhatsApp版本如下：

  • WhatsApp for Android v2.22.16.12 之前的版本 
  • WhatsApp Business for Android v2.22.16.12 之前的版本 
  • iOS 版 WhatsApp v2.22.16.12 之前的版本  
  • WhatsApp Business for iOS v2.22.16.12 之前的版本

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責任編輯：殷凱怡

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