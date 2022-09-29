【AAPL】蘋果放棄增產iPhone？　供應廠商據稱總訂單不變、郭明錤重申只是產線比重轉增至iPhone 14 Pro系列

▲ 【AAPL】蘋果放棄增產iPhone? 供應廠商據報稱總訂單不變、郭明錤重申只是產線轉增至iPhone 14 Pro系列

日前有傳蘋果（美：AAPL）放棄增產600萬部iPhone 14，惟今日供應廠商表示未收到訂單調整通知，總訂單不變，而天風國際分析師郭明錤質疑放棄增產的傳聞，認為應是產線比重轉增至iPhone 14 Pro系列，維持該系列出貨量增約10%。

據內媒報道，供應鏈廠商表示並沒有接到蘋果對iPhone 14系列訂單調整的通知，並稱iPhone 14系列普通版上市後短期需求沒有那麼好，Pro系列更好，總訂單不變的情況下有些分配調整，Pro系列的量更大一些，但總訂單數量一直保持沒變， 也沒有所謂的增產計劃和現在砍單計劃。同時，又指iPhone 14系列給出訂單是9500萬部，去年iPhone 13系列是8500萬，已經是相當高的預期。

郭明錤重申產線轉移至iPhone 14 Pro系列

至於有最強蘋果分析師之稱的郭明錤對於蘋果放棄iPhone增產的傳聞表示感到奇怪，正如他之前調查，蘋果有轉換iPhone 14/14 Plus產線到iPhone 14 Pro/14 Pro Max/降價iPhone 13的計劃，但他沒有聽過有任何整體iPhone增產計劃。他重申，iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨預測將增長約10%，有利於第4季的iPhone 平均售價或產品組合。

他又提到，iPhone14 和14 Plus需求明顯低迷，但iPhone14 Pro和Pro Max和降價iPhone 13訂單增加應該能抵銷iPhone14 和 14 Plus 的潛在砍單。他表示，儘管許多人擔心經濟衰退，但預計今年第四季與全年的iPhone總出貨將約與共識一致。他預測，若iPhone出貨從12月開始無顯著下降，蘋果公司將在下次財報電話會議對下季展望提出正面看法。

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編輯：姚卓然

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