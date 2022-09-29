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【網絡欺凌】香港網絡欺凌4年翻倍　專家倡3招保護兒童及青少年

科技 13:30 2022/09/29

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VPN服務供應商NordVPN網絡安全專家Daniel Markuson認為，網絡凌淩增加主要和新冠疫情有關。（資料圖片）

教育局公布的數據顯示，過去四年中，香港公營中小學報告的網絡欺凌案件數量急升95%。有專家指出，學生在疫情期間接觸網絡的時間增加，導致遭網絡欺欺凌的機會也上升，因此向家長提出3項建議，保護青少年及兒童免受網絡欺淩。

【網絡攻擊】商業雜誌《Fast Company》遭黑客入侵　向Apple News用戶發送淫褻訊息

《健康經濟學雜誌》（Journal of Health Economics）指出，網絡欺凌會令受害者自殺念頭和自殺行為，分別增加14.5%及8.7%。

家長應為子女  提供更安全網絡環境

VPN服務供應商NordVPN網絡安全專家Daniel Markuson認為，網絡凌淩增加主要和新冠疫情有關。他表示：「疫情期間兒童使用電子產品的時間增加了17%，因此家長應提供一個更安全的網絡環境，使他們免受網絡欺凌。」

【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件

雖然家長無法任何時候都監測子女的上網行為，但Daniel Markuson就提出三項建議，能有助減低遭受網絡欺凌的風險：

1. 確保更改私隱設置。父母應教導子女如何設定社交媒體賬戶的私隱設置，例如某些照片及影片，只能公開給某些特定朋友觀看，好讓他們得悉甚麼人曾瀏覽他們的賬戶頁面。

2. 保障子女的電子設備及賬戶安全。複雜的密碼可避免欺凌者盜用受害者的社交媒體賬戶，建議設定密碼時，最少要要由十二位包含字母、符號及數字的組合構成。

3. 提供安全空間讓子女宣洩情緒。青少年有時會利用網絡宣洩情緒，又或對一些事件表達感受和看法，但這亦容易招惹網民留言攻擊。因此家長應鼓勵子女向自己或好朋友私下表達自己的意見，避免網絡欺凌者有機可乘。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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