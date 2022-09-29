貝索斯前妻新婚不足兩年又離婚 男方刪走捐身家承諾

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的前妻、慈善家麥肯齊早年低調再婚，最近傳出她與第二任丈夫離婚消息。外媒發現，麥肯齊周一（26日）在美國華盛頓州入稟申請與朱維特離婚，她在慈善事業網站已悄悄刪去男方名字。

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麥肯齊（MacKenzie Scott）與貝索斯（Jeff Bezos）2019年離婚，雙方達成離婚協議，麥肯齊估計分得貝索斯約280億美元（2,184億港元）身家。

麥肯齊離婚後積極推廣慈善事業，作風低調神秘的她，表明絕不回應傳媒有關慈善事業的提問。外媒估計她至今已向各個慈善組織捐款超過120億美元（約936億港元）。

麥肯齊於去年3月全球性慈善活動網站「The Giving Pledge」低調公布再婚消息，第二任丈夫是來自華盛頓州的高中化學老師朱維特（Dan Jewett）。她同時在慈善計劃內加入朱維特名字，兩人承諾將捐贈大部分財富。

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《紐約時報》報道指，新婚一年多的麥肯齊周一在華盛頓州申請離婚。入稟文件顯示，財產將按照雙方同意的合約分配，朱維特對離婚並無異議。

《紐約時報》發現，麥肯齊最近已在去年撰寫一篇關於兩人承諾共同捐贈財產的帖文當中，悄悄刪去朱維特名字。據悉朱維特曾在Giving Pledge網站發布公開信，表示慶幸與所認識最慷慨、最善良的人結婚，並共同承諾將財富傳遞他人，但這篇帖文最近已被刪除。

麥肯齊與細5歲的第二任丈夫至今只發布過一張公開合照；朱維特甚至不想為任教中學帶來困擾，悄悄辭去教師職位。

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責任編輯：郭麗明