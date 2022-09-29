▲ 【日圓走勢】美銀：日本料只能最多進行10次干預匯市行動 每百日圓兌港元徘徊於5.437水平

日圓持續貶值下，日本政府上周四（22日）進行逾24年來首次干預匯市行動。美銀表示，根據金融機構在日本央行往來帳戶餘額的變動預測，加上貨幣市場相關訊息，估計日本央行於上次干預匯市上動用約3.6萬億日圓（約250億美元），預期日本最多可進行10次干預匯市行動。美元兌日圓升0.16%，報144.39，每百日圓兌港元約報5.437。

美銀指，隨日本逐步消耗流動性最高的資產，日本政府干預匯市的門檻將愈來愈高，預期日本政府可以透過出售流動性資產，進行約4至10次的干預匯市行動。

「若只出售美元存款僅只能干預4次，若同時出售美元存款及年期為一年內的證券，則可干預10次。」

截至8月底，日本政府的儲備約1.3萬億美元，當中美元佔大部分，但儲備資產較其他資產更難出售。1.3萬億美元儲備中，美元存款佔1360億美元，預期會是日本財務省最先用作干預匯市的流動性資產，但相信日本政府會選擇保存部分存款，並開始出售總值1.04萬億美元的短期證券。

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美銀認為，若日本財務省繼續對匯市進行干預，當局只能消耗在聯儲局外幣逆回購協議（RRP）下隔夜現金儲備的一半，並留待另一半以備不時之需。

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編輯：陳韻妍