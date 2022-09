類風濕性關節炎可併發肺纖維化　可致呼吸衰竭及死亡　患者應提升認知及早發現　藥物及護理雙管齊下減惡化 

▲ 左起:香港風濕病基金會行政主任梁欣嵐,香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生楊韻妍醫生,患者姚生。

眾所周知,類風濕性關節炎會對關節造成破壞,有可能導致永久的關節變形、身體殘障,但原來此病牽連甚廣,就連肺部也會受到影響,併發肺纖維化,引致呼吸困難,嚴重的話重,更有機會引致呼吸衰竭而死亡。有風濕病科專科醫生指出,大約有10至20%的類風濕性關節炎患者會引起此併發症狀¹ ²,但偏偏許多患者對此認知不多,未有及早留意肺部健康,錯失及早控制病情的機會。現時,已有藥物減慢肺纖維化,降低急性惡化風險³,重點在於患者早診早治。



女性、30至50歲、煙民為高危一族



據估計,本港約有兩萬至三萬人患有各類風濕病症⁴,根據醫院管理局的數字顯示,在2004至06年專科門診覆診風濕病個案超過11,800宗,當中四成以上的患者屬類風濕性關節炎⁵。香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生楊韻妍醫生指出,風濕關節炎是一種自身免疫系統疾病⁶,此病源於患者的免疫系統錯誤地攻擊關節滑膜而引致發炎⁷。若患者的炎症持續,可導致滑膜增生,而關節相關的骨、軟骨、腱以及韌帶等造成進一步損害,從而引致關節疼痛及腫脹,甚至影響活動功能及引致變形⁸。



以為長者才會有類風濕性關節炎?楊醫生指出,任何年齡也有機會患上,其中以30至50歲為最常見,「可見不少患者仍處於職場,但承受關節疼痛而帶來不便。」此外,女性患此症的機會是男性的兩至三倍,如果家族中曾經有家屬患上類風濕性關節炎,其患病機會會較大。楊醫生補充,雖然有遺傳傾向,但不是正式典型的遺傳病。另外亦有研究發現,吸煙會增加患此病的風險⁹。



典型的類風濕性關節炎主要影響小關節,例如手腕、掌指關節、腳趾等等,楊醫生指出,這些症狀通常會呈對稱性,部分患者在發病時,也會出現大關節發炎,例如手肘 、膝蓋、肩膊等等。



除了影響關節活動外,亦會帶來生活上不適,包括:晨僵,患者在早上起床後,關節僵硬持續一段時間,甚至整天、不時會感到疲倦、沒有胃口、發低燒、體重下降、眼睛及嘴乾燥,手肘等位置的皮膚下面會長出類風濕病結節(腫塊)等等¹⁰。



類風濕性關節炎併發肺纖維化 病情加劇恐致命



「不少患者以為類風濕性關節炎只會影響關節,但其有機會所衍生的併發症,更值得大眾關注及了解。」楊醫生指出,類風濕性關節炎是一種慢性疾病,全身的關節會受到影響外,連肌肉、心、肺、皮膚、血管和神經等器官也會受破壞,如果治療不當,患者的病情會慢慢惡化,甚至令其死亡¹¹。



「其中一種併發症,患者一旦併發間質性肺病侵犯至肺部,會誘發肺部間質發炎,進而產生纖維,造成纖維化,使肺部失去彈性,猶如變硬的海綿,此症為類風濕性關節炎併發肺纖維化。」¹² 楊醫生指出。她補充,現時有10至20%的類風濕性關節炎患者會引起併發症症狀¹³ ¹⁴,如果使用電腦掃描,可及早為多達40%的類風濕性關節炎患者發現異常¹⁵,從而作出適當治療。



楊醫生引述外國一項研究統計,在十年內, 類風濕性關節炎併發肺纖維化對醫療體系造成負擔¹⁶:



表一:類風濕性關節炎併發肺纖維化概況

「不過肺纖維化難以復原,若患者沒有及早對症下藥,肺功能會持續減弱,一去不返。」楊醫生指出。類風濕性關節炎併發肺纖維化可引致嚴重後果,不但會導致患者的肺功能下降,無法順暢地進行氧氣交換,其血氧濃度也會降低,繼而出現咳嗽、氣喘、容易感到疲累,造成日常工作及生活不便,甚至會呼吸衰竭而死亡。她指出,患者的肺功能下降速度各有不同,且不能預計;其用力呼氣肺活量(FVC)的下降速度,可為緩慢、中等,甚至急速¹⁷。



楊醫生指出,現時已知類風濕性關節炎併發肺纖維化為增加死亡風險的疾病之一。她引述一項研究指出¹⁸,類風濕性關節炎併發肺纖維化患者經診斷後,在第三及第六年死亡率達10至30%,患者生存率中位數最多只有8.2年。



雖然患者出現肺纖維化後,肺功能會持續受影響,現時有不同藥物針對攻擊不同的細胞生長因子,阻斷血管更生所需的生長信號傳遞¹⁹ ²⁰。楊醫生指出,這些藥物具有抑制肺纖維化效果、抑制細胞生長因子遷移,從而減低急性惡化風險。有研究證實,患者使用後有助保持52週內肺活量²¹,而且減低肺纖維化急劇惡化,有助減低因肺纖維化而死亡風險²²。常見副作用則有:腹瀉、噁心、嘔吐及影響肝功能²³。



楊韻妍醫生提醒,所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險,醫生會按患者病情作出適當治療安排。如有懷疑或想了解更多,請向主診醫護人員查詢。

個案分享

● 姚先生 72歲

● 年輕時為藍領,工作性質需要體力勞動,腰酸骨痛已經習以為常

● 他憶述,當時每天早上起床後都有晨僵的情況,並持續一段時間才得以紓緩

● 姚生曾經試過在工作期間,因關節痛需要立即求醫,並獲處方類固醇止痛

● 其後,他的病情持續擴展至身體的大小關節,由手指、手踭、雙腿膝蓋等等都感到痛楚

● 使用類固醇約一年後,藥物效用開始失效

● 經驗血後,姚生被診斷患有類風濕性關節炎,他當時獲處方止痛藥來紓緩病情

● 但由於病情影響關節活動,雙腳難以屈曲,導致姚生寸步難行

● 其後他在公立醫院輪候約三年半時間,進行雙膝置換手術,其步行能力才得以恢復

● 惟在五年前,姚生發現自己開始出現氣促的症狀,經醫生診斷為患有類風濕性關節炎併發肺纖維化

● 他形容現時行幾步便需要「透透氣」,已經無法做體力勞動或跑步

● 而且近年受疫情影響,外出需要戴口罩,加劇呼吸困難的情況

● 現時他定時會到香港風濕病基金會上拉筋班,及參加義工服務