▲ 【人民幣走勢】官媒：人民幣不會持續快速貶值、美元「他強任他強」 籲理性看待匯率波動「避免追漲殺跌」

人民幣兌美元持續走弱，不論在岸人民幣（CNY）、離岸人民幣（CNH） 雙雙破7.2，人行其後警告勿賭人民幣單邊升值或貶值。週四（29日）內地官媒《證券時報》發表評論文章指，從更準確的相對速度和橫向比較看，人民幣兌美元匯率貶值速度已經相當克制。

《證券時報》文章稱，從相對速度看，即便是在從「破7」到「破7.2」的時間段內，美元指數漲幅仍比人民幣兌美元匯率跌幅高出近2個百分點。從橫向比較看，人民幣兌美元匯率貶值幅度則顯得「雲淡風輕」，人民幣兌歐元、英鎊、日元、韓元等主要貨幣反而還在升值。

國際收支結構依然穩健 人民幣匯率不會持續快速貶值

文章分析指，人民幣能在一眾非美貨幣中表現沉穩，來自於國際收支結構依然穩健、市場預期更加理性等多方有利因素的共同作用，人民幣匯率不會持續快速貶值，「這也是截至目前人民銀行尚未大力干預匯市的底氣」。

文章提到，面對美元「他強任他強」，國內要做到「清風拂山崗」，一方面離不開外匯市場主管部門繼續加強跨境資金流動和市場預期的監測，準備好風險對沖預案，以及繼續「以我為主」，穩住國內經濟大盤。

外匯市場要理性冷靜 避免追漲殺跌

《證券時報》又稱，另一方面，也需要外匯市場參與主體理性冷靜看待全球匯率的短期劇烈波動，避免追漲殺跌，通過「逢高結匯、逢低購匯」和匯率套期保值等對沖手段降低匯率風險敞口。

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編輯：李哲毅