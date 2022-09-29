颶風伊恩登佛州致逾百萬戶停電 成美近年最強風暴之一

颶風伊恩登陸美國佛州墨西哥沿岸，導致當地發生狂風暴雨。颶風伊恩風力達4級，當局料中部部分地區降雨量亦將高達76厘米。颶風導致美國佛州部分房屋受破壞，有近200萬被迫停電。美國邊境巡邏隊表示，一艘搭載難民的船隻因颶風沉沒，目前仍有約20人失蹤。

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4級颶風伊恩周三（28日）以每小時241公里的風速登陸佛州沿岸，當地電視台及社交媒體都有影片顯示，洪水沖走汽車，部分社區分房屋被毀，棕櫚樹更被攔腰折斷。美國當局預料隨著風暴向內陸移動，中部部分地區降雨量將達76厘米。公用事務公司表示，截至當地下午約6時（香港時間周四早上6時），全周有近200萬戶停電。

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佛州當局表示，部分民眾無理會當局撤離至更高地區的呼籲，目前尚未清楚被困高風險地區需要疏散的人數，並承認救援人員未能即時抵達當地提供援助。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，颶風在部分地區造成高達3.7米的巨浪，導致大量海水湧入沿岸。美國國家氣象局（The National Weather Service）局長Ken Graham表示，是次颶風級別屬歷史性。

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美國邊境巡邏隊表示，一艘古巴難民船因颶風而沉沒，23人失蹤。美國海岸警衛隊隨後表示已救出3人，已因精疲力盡及脫水症狀送院治理。首席邊境巡邏員Walter Slosar表示，另有4名古巴難民自行遊到岸邊，當地媒體指4人同樣送院。

責任編輯：李俊儀