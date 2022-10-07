【新股IPO】飛天雲動6610已截孖展、共錄8818億元　「抽飛」累積近2.7億元、輕微超購約0.1倍

▲ 飛天雲動6610孖展

內地AR/VR服務商飛天雲動 （06610） 周四起招股，綜合各大券商數據顯示，截至周四（6日）下午約6時半，飛天雲動共錄8818萬元孖展，若以公開發售集資7819萬元計算，輕微超購0.13倍。其中，富途錄4500萬元，老虎國際錄得2291萬元孖展。

於周一（3日）晚上，飛天雲動曾錄3.44億元孖展，即周三少達1.91億元。其中，盈立涉「抽飛」約1.19億元，現僅錄66萬元；輝立原錄1.6億元認購，周三涉「抽飛」約8000萬元。

其後，周三（5日）晚上，孖展共錄1.53億元，即周四（6日）輝立再「抽飛」約5000萬元，最終輝立僅錄950萬元認購，即輝立本周累計「抽飛」逾1.5億元。

飛天雲動將於周五（7日）截止招股，招股價介乎每股2.21至2.88元，每手1,000股入場費約2,909.02元，預計10月18日掛牌。

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記者：宋佩恩

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